Veljko Mrsic: "Dimos un paso muy grande"

Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, considera que su equipo dio "un paso muy grande" en el encuentro que disputó el pasado miércoles ante el Pinar Karsiyaka turco en la BCL. Para el técnico croata, la incorporación al grupo de Ben McLemore, Sergi García y Toni Nakic supone "ser un equipo nuevo y estar en fase de acoplamiento, como si se tratase de pretemporada", aunque la salvedad es que no hay tiempo para ello. La ACB no aguarda por nadie y todos los encuentros que le restan por jugar al conjunto celeste son vitales, empezando por el de este domingo en el Pazo ante el Granada (12.30 horas).

En efecto, lucenses y andaluces disputarán un encuentro de enorme trascendencia para ambos, pues son rivales directos en la lucha por eludir el descenso en la Liga Endesa. El Breogán es penúltimo en la clasificación con 4 victorias en 16 jornadas, mientras el Granada es decimoquinto con 5 triunfos. Consecuentemente, el conjunto celeste necesita ganar no solo para sumar él, sino para que el equipo nazarí no lo haga y se escape en la tabla.

EL GRANADA. Mrsic no se centró demasiado en el análisis del Granada, el rival de mañana, al que considera "un buen equipo, con jugadores de calidad, como todos los que compiten en la ACB", sino en su propio equipo y en los avances que observó en el duelo de Izmir con respecto al choque ante el Gran Canaria. "Hemos jugado bien durante bastante tiempo, tanto en defensa como en ataque. Nos pasamos mejor el balón -repartieron 27 asistencias-, aunque todavía nos queda por mejorar. Enfrente estaba un muy buen equipo, con seis americanos de mucho nivel", comentó.

"Hubo un desgaste por el viaje pero también supuso un entrenamiento muy, muy bueno y tener más ritmo de competición. Ahora hay que recuperarse bien para llegar lo mejor posible ante el Granada", añadió el preparador balcánico.

NUEVAS INCORPORACIONES. Sobre los tres últimos jugadores que se han incorporado al equipo, el recién fichado Ben McLemore, y los recuperados tras sus respectivas lesiones Sergi García y Toni Nakic, el técnico breoganista recalcó que es como su fueran un conjunto "nuevo", pero sin tiempo acoplarse porque "ya estamos en plena temporada". "Hay que tener mucha concentración y trabajar bien tanto dentro como fuera de la cancha porque cada tres días estamos jugando un partido y no tenemos tiempo", comentó Mrsic, que no dudó en analizar uno por uno a los tres baloncestistas.

"Nakic ha hecho un gran trabajo con nuestro staf médico, con el preparador físico y con los fisios. Le va costar un poco coger el ritmo de los partidos, pero es un jugador muy importante para nosotros. Es muy inteligente y con él podemos jugar de otra manera, como se ha visto en Gran Canaria e Izmir", señaló el entrenador breoganista.

Sobre McLemore, Mrsic apuntó que el escolta estadounidense jugó "un buen partido" en Turquia y que espera que coja el espacio que el año pasado asumía Scott Bamforth; es decir, que sea "la referencia en ataque". "Es un jugador con muy buen tiro y con mucha experiencia jugando baloncesto de alto nivel y además muy buen compañero, que trabaja y quiere mejorar día a día", agregó.

El entrenador de Split ve "físicamente bien" al mallorquín Sergi Garcia, que al igual que Toni Nakic le falta "coger un poco de ritmo". "Hemos visto que con él y Sergi Quintela en la posición de base estamos bien", no dudó en señalar. Además, la incorporación de estos jugadores al juego de perímetro, según Mrsic, le aportarán al Breogán más amenaza exterior, lo que va a contribuir a que los jugadores interiores -Sajus, Fernández y Rudan- tengan más espacios.

EL ANSIADO PIVOT. El entrenador del Breogán, sobre la llegada de un nuevo 'cinco' en lugar del lesionado Mouhamet Diouf, no vaciló al señalar que "el mercado de fichajes está como está y no hay muchas opciones". Mrsic puso como ejemplo algunos equipo de Euroliga, que también buscan jugadores en esta posición y que, "pese a poder pagar 100.000 euros al mes, no los encuentran fuera de la competición, de ahí que se los intercambien entre ellos", indicó.

"No queremos fichar solo por fichar . Si encontramos algún jugador que de verdad pueda mejorar lo que tenemos, iremos a por él, pero ya hemos hecho muchos cambios en la plantilla", apostilló el croata.

Sobre Raymar Morgan, el pívot estadounidense que está entrenando con el Breogán a petición propia, Velko Mrsic alabó su trayectoria y el porqué había recalado en el club celeste. "Es un jugador con un muy buen historial en el baloncesto europeo. Hace un año decidió retirarse por problemas de espalda y hace uno o dos meses le dijo a su agente que le gustaría volver a jugar", señaló el técnico celeste.

"Él cree en sí mismo y aceptó venir aquí dos semanas para demostrar que está bien. Ahora hay que comprobar si puede volver a estar al nivel que nosotros necesitamos y al que él mismo quiere estar", concluyó el entrenador del cuadro lucense.

En lo realtivo al lesionado Mouhamet Diouf, Mrsic fue taxativo. "Se ha operado con éxito y está en proceso de recuperación. Las primeras previsiones eran tres meses. Ojalá pueda recuperarse para poder volver con nosotros, pero no está en nuestras manos", manifestó.

ESPERANZA. Para concluir, el técnico del Breogán mandó un mensaje de optimismo al entorno breoganista. "Creemos en nuestra plantilla y estamos seguros que con el apoyo de nuestra afición podemos conseguir nuestro objetivo: la permanencia en la ACB. Cada partido va a ser muy, muy importante. Los jugadores lo quieren, entrenan bien y están muy concentrados. Solo juntos y todos unidos podemos hacerlo", comentó.

Ya en tono jocoso, instó a los aficionados a abonarse, coincidiendo con la campaña de captación de socios para la segunda vuelta de la competición. "No se van a aburrir. Desde el minuto 0 al 40 van a estar temblando. Necesitamos su ayuda", finalizó Veljko Mrsic.