La inhabilitación para la práctica del fútbol profesional que ha recibido Xavi Torres por parte del Tribunal Supremo, por su implicación directa en el caso ‘Osasuna’, abre una serie de preguntas y cuestiones alrededor de la actualidad deportiva del Club Deportivo Lugo, que dejará de contar con el alicantino en cuanto se ejecute la sentencia emitida el pasado jueves. Además de no poder jugar al fútbol durante los próximos 22 meses, el futbolista ha sido condenado a diez meses de prisión —no implica ingreso porque no tiene antecedentes— y al pago de una multa que asciende a los 400.000 euros.

La Audiencia de Navarra considera probado que tanto él como Antonio Amaya, ya retirado, aceptaron una cantidad de 650.000 euros para "incentivar su victoria" ante el Valladolid en el penúltimo partido de la temporada 2013-14 y para dejarse perder, ante el Osasuna, en la última jornada de aquella campaña. Son los dos primeros jugadores en ser condenados en España por corrupción deportiva por recibir primas a terceras.

1. ¿En qué situación queda el equipo tras la inhabilitación del futbolista?

La realidad es que la ausencia de Xavi Torres, y más a estas alturas de la temporada, es una noticia muy dolorosa en el apartado deportivo. No solo por la importancia que tenía en el equipo, del que es uno de los capitanes tras la retirada de Carlos Pita, Fernando Seoane e Iriome González, sino por su rendimiento sobre el terreno de juego a lo largo de la temporada. Xavi Torres completaba una línea de centrocampistas que lideraba por calidad y experiencia, y su versatilidad le permitía complementar una zaga que le ha necesitado muchas veces como tercer central. Su equilibrio, con y sin balón, su inteligencia posicional y su buen desplazamiento de balón eran parte fundamental de los esquemas de Fran Justo. Más si cabe tras la grave lesión de Juanpe, que estará fuera de los terrenos de juego varias semanas más. La complicada situación clasificatoria del equipo, que no sale de puestos de descenso desde hace semanas, aumenta más si cabe la gravedad de perder a uno de los futbolistas referente de la plantilla.

2. ¿Afectará esta situación a la moral del equipo?

Perder a uno de los capitanes, y más de esta forma —tras una sentencia del Tribunal Supremo— es la última de las muchas malas noticias que ha sufrido la plantilla rojiblanca a lo largo de una temporada que, de momento, es aciaga. La no continuidad de Rubén Albés, técnico que logró las dos últimas salvaciones, fue la primera nota negativa para una plantilla que tenía confianza plena en el técnico vigués. Llegó Hernán Pérez, que no dio con la tecla del equipo en ningún momento y acabó siendo destituido a mediados de noviembre. Los malos resultados instalaron al Lugo en la zona peligrosa de Segunda División, y la llegada de Fran Justo no ha conseguido, de momento, darle la vuelta a la situación. La falta de fichajes de calidad en el mercado de verano también debilitó una plantilla que la temporada pasada ya dio sensación de haber alcanzado su límite competitivo con una permanencia, de nuevo, muy trabajada.

3. ¿Necesita fichar el Lugo para suplir su ausencia?

Sí, el club rojiblanco necesita reforzar su plantilla con un futbolista de características similares a las de Xavi Torres. Esto es, un jugador que lidere el centro del campo desde el pivote, con experiencia en el fútbol profesional, con capacidad de liderazgo y con versatilidad para jugar, si fuera necesario, en el centro de la defensa. Con Xavi Torres, el Lugo pierde a dos jugadores en uno, lo que complica más si cabe el trabajo de la secretaría técnica, que no disfruta de mucho margen para localizar a un futbolista que cumpla el perfil. El mercado se cierra el próximo día 31.

4. ¿Pudo anticipar esta situación el club?

Cuando Xavi Torres fichó por el Club Deportivo Lugo ya estaba implicado en el caso ‘Osasuna’ pero quedaba la sentencia firme del Tribunal Supremo. El club era perfectamente consciente de las consecuencias que podían tener una posible condena al futbolista alicantino, por lo que deberían haber previsto una posible ausencia de confirmarse, como ha ocurrido, que los hechos denunciados constituyen un delito de corrupción deportiva. La inhabilitación estuvo siempre sobre la mesa y ha podido coger al club por sorpresa.

5. ¿Cuándo se desvinculará Xavi Torres del Lugo?

La teoría dice que a lo largo de los próximos días el Club Deportivo Lugo anunciará la rescisión del contrato del jugador, con el que ya no puede contar sobre el terreno de juego, para liberar masa salarial y una ficha deportiva de cara al mercado de invierno. El club debe darse prisa porque el objetivo ahora no debe ser otro que reforzar la plantilla pensando en una segunda vuelta que se antoja especialmente complicada para el equipo rojiblanco. ¿Por qué no lo ha hecho ya? El club quiere asegurarse que la ejecución de la sentencia es inminente, como así parece al ser el Supremo la última instancia judicial en España, antes de tomar cualquier tipo de decisión sobre el futuro del jugador. Una vez resuelta la duda, que al fin y al cabo afectará a uno o dos partidos, debería dejar de contar con el jugador para incorporar a su sustituto.