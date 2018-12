Difícil sí, pero no imposible

El escolta del Cafés Candelas Breogán Lucio Redivo no da por perdido el partido liguero que su equipo disputará mañana (17.00, Buesa Arena) ante el Kirolbet Baskonia. El argentino no obvia que el conjunto vasco está invicto en su cancha en la Liga Endesa, en la que ha ganado todos sus encuentros por diferencias importantes. "No hay duda, el Baskonia es un rival durísimo. Son muy fuertes y ganaron muy cómodamente a todos los equipos que le visitaron", apunta el argentino, quien no tira la toalla de antemano. "Tenemos que pensar en hacer nuestro juego. Es necesario que estemos concentrados los cuarenta minutos y minimizar al máximo nuestros errores. Nosotros tenemos la esperanza de hacerlo lo mejor posible y traernos el partido", apuntó.

Para que el conjunto lucense pueda tener alguna opción, el internacional argentino tiene claro el camino. "Lo primero es que seamos capaces de jugar cada balón como si fuera el último. Nuestra agresividad va a ser primordial. También tenemos que intentar bajar su ritmo de juego. Todos sus jugadores corren muy bien el campo y por esto tenemos que estar muy concentrados para no facilitarles canastas fáciles, corren muy bien y todos sus jugadores tienen puntos", señala.

Lucio Redivo también apunta a la necesidad de solucionar uno de los graves problemas que su equipo ha sufrido desde el inicio de la competición liguera. "Hay momentos en los que nos vamos de los partidos y encajamos parciales importantes. Tenemos que estar mucho más atentos. Aunque no estemos acertados en un momento determinado es fundamental que evitemos esos parciales que recibimos. Necesitamos cambiar esto cuanto antes porque ya nos ha costado perder encuentros como ante el Zaragoza y alguno más. No nos puede volver a pasar que en el último cuarto o en solo cinco minutos se nos vaya un partido", apunta.

El Baskonia jugó en la noche de ayer ante el CSKA de Moscú en partido correspondiente a la Euroliga. Para el escolta breoganista este hecho, y el que apenas dispongan de 48 horas para preparar el encuentro ante el Breogán, no hace más accesible al equipo de Velimir Perasovic. "En primer lugar nosotros solo debemos de pensar en lo nuestro. Ellos tienen una plantilla muy larga y muy buenos jugadores y está claro que no podemos pensar en si van a estar más o menos cansados. Tenemos que ir a hacer nuestro juego porque además ellos están muy acostumbrados a jugar en las dos competiciones. No hay que tener dudas, ellos van a ser un rival muy duro", indica.

El escolta entiende que el parón en la Liga del pasado fin de semana ha sido positivo para el Breogán, "Nos vino bien para despejar la cabeza. Aún queda mucha Liga y tenemos que tratar de mejorar. A partir de ahora tenemos que ser mucho más positivos y confiar más en el equipo porque esto es lo que más nos va a ayudar en el momento en el que estamos. Tuvimos partidos que se nos han ido en el último cuarto y esto es lo que tenemos que corregir", concluye el internacional argentino.