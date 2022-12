Las diferencias se amplían en la Liga Endesa

Las distancias en la Liga Endesa se agrandan temporada tras temporada y esto no es, desde luego, una buena noticia para la competición. Cada temporada se disparan más los presupuestos de los más grandes mientras que los equipos modestos se las ven y se las desean incluso para alcanzar el presupuesto mínimo exigido por la ACB.

Las competiciones europeas, sobre todo la Euroliga, permite unos ingresos muy superiores a los que se alcanzan en la competición doméstica, al margen de que hay otros aspectos -entidades que no son sociedades anónimas deportivas o pérdidas brutales que en el caso de Barcelona o Real Madrid son compensadas con los ingresos del fútbol- que ayudan a ese desequilibrio. Si existen hoy presupuestos 16 veces superiores entre unos a otros es que falla lo más importante, la capacidad para competir.

El portal especializado en economía deportiva 2playbook publicaba el pasado mes de marzo la estimación de los presupuestos de los 18 clubes que componían la ACB en la temporada 2021-22. Según esta información, el Real Madrid alcanzó los 44.000.000 de euros, el Barça 43.500.000, el Valencia 21.800.000, el Baskonia 15.000.000 y el Unicaja 10.000.000 de euros. Por la parte baja el Fuenlabrada participó con un presupuesto de 2.700.000 euros y el Breogán lo hizo con 2.900.000.

Viendo estos números no extraña que en las diez últimas temporadas solo el Valencia (2016-17) y el Baskonia (2019-20) fueron capaces de asaltar el absoluto dominio de Madrid y Barcelona.

Pero este desequilibrio va a más. Ya no se trata de intentar el reto casi imposible de desbancar a los dos más grandes sino que cada temporada que pasa es más complicado protagonizar una sorpresa. Y esto se hace extensible no solo a los dos colosos, las diferencias también se hacen cada vez más evidentes entre la zona noble -aquellos que aspiran a play off o a jugar la Copa- y aquellos equipos que transitan con el objetivo de escapar de las dos últimas posiciones.

De hecho, en cuatro temporadas se han cuadruplicado prácticamente las diferencias en los resultados finales de los partidos. Así, atendiendo solo a las once primeras jornadas se observa que han acabado con más de veinticinco puntos de diferencia hasta catorce partidos este curso, por los cuatro de la 2019-20.

Los cuatro partidos que acabaron con ese margen de diferencia en la 2019-20 fueron: Zaragoza-Obradoiro (96-64) y Real Madrid-Murcia (97-69), ambos en la segunda jornada; así como el Burgos-Valencia (62-93) de la sexta y el Barcelona-Tenerife (103-71) de la undécima.

En las campañas siguientes aumentaron los encuentros que se decidieron por más de 25 puntos. Fueron 6 en la 2020-21 y 7 en la 2021-22. Es decir, de la campaña pasada a esta se han duplicado los partidos que acabaron en paliza en las 11 primeras jornadas.El pasado fin de semana hubo tres encuentros que se decidieron en torno a los 30 puntos de ventaja, el Unicaja ganó en Fuenlabrada (85-117), el Valencia al Girona (104-69) y el Baskonia en Las Palmas (68-96).

En la décima jornada hubo dos partidos -el Baskonia-Murcia (102-73) y el Unicaja-Zaragoza (104-78)- con la diferencia por encima de los 25 puntos y en el resto de las jornadas fueron los Baskonia-Girona (95-68), Bilbao-Fuenlabrada (109-82), Real Madrid-Murcia (93-57), Unicaja-Covirán Granada (94-68), Obradoiro-Gran Canaria (58-85), Unicaja-Real Betis (106-60), Baxi Manresa-Breogán (70-106), Fuenlabrada-Barcelona (56-84) y Obradoiro-Girona (89-63).

A lo largo de estas temporadas también se han incrementado notablemente el número de partidos que se decidieron por el margen de +25 con protagonista en alguno de los ocho primeros clasificados. Así en la 2019-20 sólo en tres ocasiones, hay que insistir que en las once primeras jornadas, se produjo este hecho, que aumentó a cuatro en la temporada siguiente y cinco en la 2021-22 hasta llegar a las 14 registradas esta campaña.

En las once jornadas que se han jugado esta temporada el marcador con una diferencia más amplia la consiguió el Unicaja ante el Betis (106-60), 46 puntos de ventaja, la mayor de las últimas cuatro campañas. El Breogán ha ganado al Manresa por 36 puntos (70-106) igual que el Real Madrid al Murcia (93-57), y por 35 el Valencia al Girona (104-69).