Gonzalo Rodríguez: "La diferencia física entre la LEB y la ACB es muy grande"

La experiencia es un grado. Lleva media vida en el Obradoiro. Es Gonzalo Rodríguez, miembro del cuerpo técnico del equipo compostelano que dirige Moncho Fernández, ambos desde la temporada 2010-11, en la que el cuadro militaba en la LEB Oro. En esa misma campaña el equipo consiguió el ascenso a la Liga ACB, donde va a iniciar su undécima campaña consecutiva. Es, por lo tanto, una voz autorizada por su trayectoria en el conjunto compostelano, por su exhaustivo conocimiento de la competición y del mercado de jugadores y también porque, entre otras cosas, tiene vinculación familiar con Lugo. De hecho, no es raro verle en las gradas del Pazo.

Entre las diferencias existentes entre la Liga Endesa y la LEB Oro, el técnico explica que "hay una muy importante y es que en ACB se penalizan muchos los errores". "Un error defensivo se penaliza mucho, una mala lectura ofensiva inmediatamente se convierte en una pérdida y en una canasta del rival, con un mal tiro pasa lo mismo. Los rivales te fuerzan a cometer errores que tienes que evitar", añade.

Rodríguez hace hincapié en otro aspecto que considera fundamental, el valor del rebote. "Siempre es importante, pero en una Liga como la ACB es un factor clave, conceder segundas opciones te mata y al revés, tener un buen rebote defensivo te da muchas posibilidades. Hay que tener en cuenta que la diferencia física entre la LEB y la ACB es muy grande. En la Liga Endesa hay jugadores mucho más grandes y, además, móviles y los pequeños son muy rápidos. Hay mucha diferencia física entre ambas competiciones".

"Tener un núcleo de jugadores que tengan continuidad en ACB es fundamental"

El conocimiento del rival es una aspecto vital, según explica, en todos los partidos de la Liga Endesa. "Los equipos son muy ricos tácticamente, cambian mucho de un partido a otro. Cada partido se prepara mucho. En la ACB hay dos tipos de equipos, los que juegan un partido a la semana y por lo tanto tienen seis días para preparar el siguiente compromiso y los que juegan competición europea, que tienen menos tiempo pero a cambio en la práctica tienen casi dos plantillas. Esta es una de la razones por las que los equipos, su juego, cambian tanto. Es una gran diferencia con la LEB. En esta competición el juego de los equipos cambia mucho menos", explica.

Por lo demás, el técnico prefiere no entrar en detalles concretos sobre la situación y el futuro del Río Breogán -"no me gusta meterme en el trabajo de los técnicos del equipo lucense", dice- pero sí comenta que "ya hicieron una cosa bien. Nosotros, cuando llegamos al Obradoiro, teníamos claro que para confeccionar la plantilla de LEB tendríamos que contar con jugadores que luego pudieran estar en ACB y esto el Breogán lo tiene ya y es muy importante".

"Tener un núcleo de jugadores que tengan continuidad en ACB es fundamental. Desconozco la situación contractual de algunos de sus jugadores pero creo que tener algunos jugadores que te han ayudado a ascender y los puedes mantener es importante. Al final los equipos que luchamos por mantener la categoría muchas veces tenemos que apostar por gente desconocida; sin saber cuál será la filosofía del Breogán", finaliza el técnico.