Diez oros en el Nacional de Jiu Jitsu para no olvidar

Son uno de los grandes referentes del Jiu Jitsu brasileño en España y lo confirmaron en el último campeonato nacional que se celebró en Salamanca a finales del pasado mes de mayo con presencia de atletas nacionales e internacionales. El equipo lucense, con filial en Ourense, arrasó a la inmensa mayoría de sus rivales y, en algunos casos, logró que varios de sus deportistas revalidaran el título logrado el año pasado. Un resultado magnífico que consolida la trayectoria de un equipo liderado por Luis Castaño y cuya evolución es imparable en los últimos años.

"Fue una participación extraordinaria", dice el entrenador. "Llevamos ya varios años arriba en los podios, con varios campeones de España. ¿Esperado? De alguna manera sí, porque en los últimos años los resultados crecen, pero siempre van en la misma línea", presume Castaño.

Además de Marco Antonio Castrillón y Luis Castaño, que revalidaron sus títulos del año pasado en la disciplina No Gi, el equipo lucense vio como otros ocho deportistas subieron a lo más alto del podio por primera vez en sus carreras: Diego Rodríguez logró el oro en la disciplina con kimono; Moisés Rey volvió a Lugo con dos medallas de oro (con kimono y No Gi), Yoel Barrios se proclamó campeón con kimono y No Gi; Juan Carlos Estévez de Prado fue oro en No Gi; y tanto Samuel Fernández como Yadhira Álvarez cerraron el palmarés con otras dos medallas de oro.

Además de los campeones, Juan Carlos Estévez sumó una medalla de plata con kimono, Diego Uzal otra, Marco Castrillón quedó subcampeón nacional con kimono; Daniel Flores logró la plata en su categoría y Luis Castaño fue segundo en categoría con kimono.

Para rematar la faena, el Wolf Pack logró otras cuatro medallas de bronce: Moisés Rey (con kimono), Álvaro Paz (con kimono), Borja Gay (con kimono y No Gi) y Luis Castaño (No Gi absoluto).

El cuadro lucense celebró su extraordinario éxito el pasado 5 de junio, coincidiendo con el décimo aniversario de un club que es referencia absoluta en lo suyo.

Diez años de crecimiento

El club Alpha Wolf Pack fue creado hace diez años y está liderado por Luis Castaño, cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño y marrón de Luta Livre.

Referencia nacional

El cuadro lucense es el equipo más potente del noroeste de España.

Campeones europeos

Entre sus filas hay 20 campeones de España y más de diez campeones europeos y cuenta con alumnos desde los 5 hasta los 55 años.

Próximo torneo

El 24 de julio praticiparán en el ADCC Spanish National, en La Nucía (Alicante).