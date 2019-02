Diez días con la adrenalina al límite

Cuatro de cuatro para Diego Vallejo. El copiloto lucense acaba de completar con éxito su cuarta participación en el rallye Dakar, la prueba más dura del mundo del motor. De nuevo con su vehículo, un Ssanyong, y con Óscar Fuertes como piloto, el lucense resolvió la aventura con una nota muy alta.

«Hay que hacer una valoración positiva porque el objetivo en el Dakar es siempre acabarlo, en un equipo relativamente humilde y que es también español. Ese era nuestro principal objetivo y después, al ver la clasificación, nos quedamos más contento todavía porque acabamos en el puesto número el 33 en la general y tercero en la categoría T 1.3, que corresponde a los buggyes de motor de gasolina», señala.

Es recurrente preguntar siempre si ha sido la edición en la que más sufrió, y ahí Vallejo lo tiene claro. «Cuando acabas un Dakar, como lo tienes fresco, siempre te parece que es el más duro, pero analizándolo con detenimiento no creo que fuese el más duro. Sí el más intenso porque se concentró la dureza. Otros años eran más días y este año fue muy intenso porque el recorrido que propusieron te obligaba más que nunca a estar atento. El Dakar siempre te exige estar atento, pero en esta ocasión si te despistabas, caías en una trampa. Quisieron hacerlo tan duro que se pasaron al otro lado. Creo que incluso lo hicieron hasta peligroso», avisa.

El Dakar 2019 duró únicamente diez días, del 7 al 17 de enero, pero vaya días, según el lucense. «No hubo tregua en ningún momento, ni en la primera ni en la última etapa. Teníamos dunas en todas la etapas. De hecho, en la última etapa vimos cómo se caía una moto que estaba peleando en los puestos de cabeza y un compañero español también se quedó a trece kilómetros de la meta. Recorrimos todos los kilómetros que estaba previstos y lo único que pasó es que anularon unos kilómetros una noche por niebla, pero no para todos. No se anularon etapas, como sí ocurrió otros años y, por primera vez en mucho tiempo, fueron más rápidas las motos que los coches, ya que era muy difícil llegar a los sitios», comenta.

Al equipo de Vallejo y Fuertes no lo faltaron contratiempos ni sustos. Así, la lista incluye roturas de la luna delantera, las puertas y un palier. «Todo ocurrió en la etapa maratón. En la primera parte un camión nos rompió la luna delantera, estaba astillada y lógicamente se veía mal, así que lo que hicimos fue acabar de romperla. Seguimos sin luna, y es obligatorio llevar un juego de gafas de vetisca. Tiramos para adelante y eso provocó que al entrar tanto viento la presión hizo que las puertas, que son de fibra, comenzasen a descolgarse. Primero perdimos la mía y un poco más adelante la de Óscar Fuertes. No podíamos parar a cogerlas. Esa noche, al no estar preparados, pasamos un poco de frío. Luego tuvimos pequeños problemas que nos fueron retrasando un poco. En una etapa rompimos un palier y es que vas dando golpes todo el rato y se soltó un tubo, se enredó en la rueda y fastidiamos un rodamiento, lo que dañó finalmente un palier y acabó por romperse por el esfuerzo que había tenido que hacer el coche», dice Diego Vallejo.

el ssanyong. El copiloto lucense solo puede hablar maravillas del Ssanyong Dexton DKR. «Del coche solo podemos hablar bien, estuvo increíble porque dimos incluso un golpazo en la penúltima etapa y el coche resistió bien . Pensamos que ahí se había acabado todo, pero el coche no tenía mecánicamente nada. Una de las claves para acabar fue la robustez del coche. Todo el mundo tiene problemas en el Dakar porque obliga a demasiadas exigencias, como golpes, pinchazos, protecciones que se salen, pero todo lo fuimos solventando y el equipo estuvo realmente bien», manifiesta.

Como siempre que se cumple un reto, Vallejo tuvo también a quien dedicar ese éxito. «Uno se acuerda de la familia, los amigos, mi hijo, y yo esta vez especialmente me acordé de una amiga que esta pasando un mal trago, una enfermedad y está luchando contra ella. Ves que todo esfuerzo tiene su premio y ese trabajo se ve recompensado con tanta alegría. Esa una sensación indescriptible», asegura.

Además de hacer balance, también es el momento de pensar en si habrá o no quinta participación. Todo apunta a que sí. «Esta vez fue el año que menos ganas me quedaron de volver al acabarlo. Fue un año especialmente duro, hubo siete copilotos con lesiones de espalda y Álex Haro acabó con tres costillas rotas. La verdad es que al llegar estábamos ahí medio muertos, pero creo que ya estamos pensando en el siguiente. Ahora vamos a Valencia a hacer un poco balance con el equipo. Todo fueron felicitaciones y todos están encantados», dice.

Finalmente, el copiloto lucense ejemplifica el esfuerzo físico y secuelas que deja competir en esta aventura.

«Perdí cinco kilos en diez días, que ya recupere. Llegué bastante tocado de la espalda y todavía estamos recuperando sueño y sensaciones. Estás un poco como desubicado y se tarda cierto tiempo en recuperarse de todo. La intensidad fue mucha y físicamente nos machacamos un poco más. El Dakar nos ofreció una edición muy dura, complicada para todo el mundo».