Ejemplo de trabajo, esfuerzo y compromiso, Diego Villares dio el pasado domingo un paso más en su gran evolución erigiéndose como el héroe de la eliminatoria entre el Rácing Vilalbés y el Atlético Pulpileño, marcando el gol decisivo en la tanda de penaltis en el partido de vuelta de la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda División B. Un tanto que sirvió para que el club rojiverde hiciera historia.

"Os compañeiros vacilábanme despois, que si estaba nervioso e esas cousas, pero a verdade é que nese momento o único que pensaba era en marcar e pasar a eliminatoria", aseguró el joven canterano vilalbés, que con solo 21 años ya se ha convertido en uno de los puntales del equipo.

Villares recuerda los instantes previos al final del partido con una mezcla de intensidad, emoción y cansancio. Considera que el resultado de 0-0 fue "xusto", porque "o encontro íase resolver en pequenos detalles que non houbo, porque ningún deixou facer grandes ocasións ao rival".

El paso de los minutos fue haciendo mella en los jugadores, que veían cómo la tanda de penaltis se acercaba. "Na prórroga o cansancio xa empezou a pesar. Final de temporada, un plantel corto, o calor, a viaxe... aínda que quixéramos atacar máis, aproveitando que eles estaban cun menos, xa non había forzas", relata el joven vilalbés.

Ya preparando los penaltis, Villares se ofreció a ser uno de los lanzadores. "O míster preguntounos quen quería lanzar. Tiña que saír de nós segundo a confianza que tivéramos. A orde foi máis ou menos segundo foi apuntando", explica sobre el hecho de que él fuera el encargado de tirar el quinto.

Diego Villares, jugador del Rácing Vilalbés: Co paradón de Pita veu a miña oportunidade. O único que pensaba era en marcar e pasar a eliminatoria

"Cando fallaron o terceiro, Álex (Pérez) xa me dixo: 'Venga, que esta es la tuya'. Despois fallou Xusto e co paradón de Pita tiven a miña oportunidade", afirma al tiempo que asegura que nunca se había planteado ser el autor de un gol tan decisivo para su equipo, además en su primera fase de ascenso a Segunda B. "Non o pensara para nada. Marcar algún gol sí, no primeiro partido ou na volta. Pero de penalti e ademais decisivo, na miña vida o imaxinara", reconoce Villares sobre un gol histórico para el Vilalbés y que quedará en el recuerdo de todo el racinguismo.

Horario

El partido de vuelta será el domingo 10 a las 11.30 horas



El rival del Vilalbés en segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda B es el Atlético Levante, contra el que ya están fijados los dos partidos de la segunda eliminatoria. La ida será este domingo 3 en el estadio municipal de A Magdalena a las 16.30 horas. La vuelta se fijó para el domingo 10 por la mañana, a las 11.30.



Preparación

El equipo rojiverde regresa este miércoles a los entrenamientos tras dos días de descanso para recuperarse del viaje a tierras almerienses y del esfuerzo realizado contra el Pulpileño. Los jugadores conocerán los primeros datos de su rival, del que Villares supone que "ao ser un filial, gustaralle ter e mover o balón".



Entradas

Para el partido en A Magdalena, la entrada general costará 10 euros. Los socios pagarán cinco y los protectores pasarán gratis.