Diego Vilanova: "Ser del Lugo no depende de estar en una categoría u otra"

El mismo espíritu de apoyo, el mismo color rojiblanco en el corazón y las mismas ganas de trabajar por la afición del CD Lugo. La salida de Román Sánchez Besteiro de la presidencia de la Federación de Peñas dejó paso al abogado Diego Vilanova, que asume la coordinación de una junta directiva continuista y que peleará para que los seguidores del club lucense crezcan en todos los sentidos.

¿Por qué el cambio de dirección en la Federación de Peñas?

Tocaba por estatutos. Habían acabado los cuatro años de la anterior junta y había que renovarla. Fue un tema estatutario.

¿Por quién estará conformada la junta directiva de la institución?

Estamos los miembros de la junta anterior y, para cubrir el hueco de otros dos compañeros que se fueron, fichamos a Édgar Marente, de la Peña Luguismo, y a Jesús Blanco, que está en la Peña Yugoslavia.

¿Cuáles serán sus principales líneas de actuación?

La situación más urgente que queremos abordar es tratar de mantener la llama de la afición, porque somos conscientes de cómo va el equipo y de que la gente está un poco desanimada. Por eso queremos apoyar mucho para tratar de conseguir la permanencia. Para ello queremos recuperar la iniciativa que nos fue muy bien antes de la pandemia, que son las previas a los partidos en el bar del Pazo de Feiras. Queremos que sea un espacio para convocar a la gente y un punto de encuentro de aficionados. Antes lo explotábamos directamente nosotros, pero ahora llegamos a un acuerdo con la persona que tiene la concesión para hacer esas previas. Este propio domingo a las 19.00 horas tendremos una previa para animar el partido contra el Villarreal B. Aparte de eso haremos alguna actividad de dinamización. También tendremos una ventaja importante para los desplazamientos. La Federación forma parte de Aficiones Unidas, que es la unión de todas las federaciones de peñas de los equipos del fútbol profesional y tiene un convenio con la Liga de Fútbol Profesional por el que los clubes nos tienen que ceder un número de entradas exclusivamente para los peñistas para los partidos de fuera de casa a un precio tasado de 15 euros. A través de eso a ver si podemos llevar a la gente fuera de casa. Una vez finalice la temporada valoraremos los escenarios pero siempre con la perspectiva de continuar pase lo que pase, porque ser del Lugo no va a depender de estar en una categoría u otra, de estar en Segunda o en otra categoría.

Queremos que el club se reúna con nosotros, que nos escuche y llegar a un acuerdo para animar en el estadio"

¿Qué le llevó a dar el paso?

Me lo pidieron los compañeros. Yo no me postulé porque, por mis obligaciones profesionales, no tengo demasiado tiempo, pero soy una persona que si estoy en algún sitio estoy para ayudar. Pero quiero dejar muy claro que esta es una actuación coral. Yo no quiero ningún tipo de protagonismo en mi persona, sino que hemos repartido los roles, cada compañero ha asumido una parte del trabajo y yo soy el coordinador de todos ellos. Estoy muy orgulloso de esta directiva porque es un grupo muy transversal. Aquí dan igual las procedencias, las ideologías… No queremos impedir que nadie forme parte de la Federación porque somos todos del Lugo. Tenemos las puertas abiertas para cualquiera que quiera formar parte de la Federación.

Hablaba también en el comunicado de entrada de recuperar el diálogo con el club. ¿Se han dado pasos para ello?

El club hace bastante tiempo que no tiene ningún tipo de comunicación con la Federación de Peñas y lo que queremos es retomar ese canal de comunicación. Hago un llamamiento público al consejo de administración del club para que hable con nosotros y que nos podamos poner de acuerdo para ayudar al equipo. Nosotros no somos ni de uno ni del otro. Lo que queremos es que el club se reúna con nosotros, que nos escuche y que podamos llegar a un acuerdo para animar en el estadio y poner en marcha iniciativas que redunden en que la afición cumpla su papel, que es importante.

¿El club ha vivido dentro de sí mismo y ha dejado a un lado al aficionado?

Creo que el club ha adoptado estos últimos años una política de tortuga y se ha escondido en su caparazón y en su núcleo duro y está desatendiendo mucho a la esencia del club, que es la afición. Estamos en el fútbol profesional, donde el dinero manda y los clubes están en pocas manos, pero sin la afición no tiene visos de durar mucho en el tiempo. Si se le da la espalda a la afición, que es la que alimenta todo eso, pues mal vamos.

¿Pudo influir esa falta de apoyo del club en que la masa social haya menguado en estos once años en Segunda?

Creo que hay una gran desconexión entre la institución y la afición. Esto lo veo con bastante dolor. La institución no puede vivir de espaldas a la masa social. En las redes sociales no hay más que mensajes estereotipados, que parecen incluso hechos con plantillas de la Liga de Fútbol Profesional. Existe un temor permanente a molestar a la LFP y al establishment de LaLiga. Se da la espalda a los aficionados, con los que no se interactúa en las redes, por ejemplo, mientras que en otros clubes de la ciudad sucede lo contrario y se consigue que la afición se anime y se enorgullezca. Queremos que haya canales de comunicación con la afición, ya sea a través de la Federación de Peñas, de las redes sociales o de cualquier otro mecanismo que sea oportuno.

Diego Vilanova en su despacho. SEBAS SENANDE

¿Está desunida la afición del Lugo?

Más que desunida no hay ningún nexo que una a esa gente y la lleve en la misma dinámica. Creo que hay bastante anarquía. La desaparición de la grada de animación fue un problema bastante gordo… Vemos que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta y queremos volver a retomar lo que teníamos antes de la pandemia. La pandemia nos afectó mucho y nos cortó la dinámica buena que teníamos. Queremos unir a la afición y hacer conjura para apoyar el equipo.

¿La Federación de Peñas podría ayudar al crecimiento de la masa social?

Por supuesto que sí. Nosotros, a través de las peñas, tenemos contacto con mucha gente y los que formamos parte de la junta directiva tenemos contacto con gente de nuestra peña. A través de ahí tenemos un grifo para extender un mensaje a la afición muy cómodo. Esa es la principal misión de la Federación de Peñas: ser una correa de transmisión de la masa social hacia el club.

"Apoyaremos a los jugadores hasta el final pase lo que pase"

¿Por qué no ha calado el fútbol en la ciudad?

Creo que no se aprovechó la buena onda que hubo los primeros años en Segunda División. Con el cambio de titular de la SAD hubo como una fractura en la masa social y acabó contaminándolo todo. Después, la desconexión de la institución con la masa social, que fue continua e inexorable, acabó por determinar esta situación. Creo que no se le puede achacar a los resultados deportivos, que a mi entender son excelentes. Tiene mucho mérito el permanecer once años seguidos en Segunda División. Creo que esta cuestión es más extradeportiva que deportiva.

En 2015 y 2016 hubo un incremento grande en la creación de peñas ¿Cómo está ahora?

Realmente se han creado un par de peñas más en los últimos tiempos, pero se nota un cierto parón. La pandemia supuso un frenazo radical en la creación de peñas y eso es, precisamente, lo que queremos revertir. Queremos que las peñas que ya existen se mantengan fuertes y que incluso podamos optar a nuevas peñas. Esta gente joven que se está incorporando estos últimos años, como puede ser el caso de Luguismo, puede sumar y redundar en el crecimiento de las peñas y de la masa social.

¿También pueden surgir más allá de Lugo?

En Madrid, Argentina o Brasil hay gente ¿Por qué no vamos a tener peñas fuera? Invitamos a esa gente para que se constituyan como peñas y se integren en la Federación, porque eso nos da visibilidad más allá de nuestra ciudad y nuestra provincia. Uno de los déficits del Lugo es que no es consciente de que somos una afición ya madura y que puede aspirar a tener una base sólida y consolidada.

¿Hay temor en la afición del Lugo por el futuro del club?

Sí. Sobre todo por lo que sale a relucir y se publicó en los medios de comunicación. Los números del Lugo son muy malos y un eventual descenso comprometería la viabilidad del club a medio plazo, salvo que viniera una inyección de capital, ya fuera por el propio capital actual o a través de un inversor. Si no sucede esto lo vemos muy complicado. Con los números del Lugo, en Primera RFEF, la cosa estaría complicada.

¿Qué mensaje mandaría a la afición de aquí a final de temporada?

Desde el punto de vista deportivo tenemos que estar a muerte con los jugadores que hay. Si se me permite la expresión: con estos bueyes tenemos que arar. Tenemos que apoyarlos. De nada sirve hacer críticas porque lo que vamos a hacer es contribuir de modo negativo en la percepción de los futbolistas, que puedan caer en el desánimo. Todos sabemos lo que es trabajar con ánimo y trabajar desanimados. Nosotros, desde aquí, queremos transmitir nuestro apoyo a los jugadores, que queremos que el equipo siga en la categoría y que los vamos a apoyar hasta el final, pase lo que pase. Desde la Federación de Peñas lanzamos un mensaje de ánimo a la afición y de apelar al orgullo de los rojiblancos seamos los que seamos.