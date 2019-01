Diego Vallejo: "Vamos a darlo todo"

El lucense Diego Vallejo se encuentra ya en Perú como comenzar la que será su cuarta experiencia en el Dakar, que comenzará este domingo.

"Estoy con muchos ánimos y ganas de empezar. Son muchos meses de espera, de preparación y lo que quiero es que empiece la carrera y competir. Mañana embarca el coche, luego llega las verificaciones y tenemos una prueba del coche para el día 4 o 5, la salida protocolaria el domingo y desde el día 7 ya empieza la carrera propiamente dicha", comentó el copiloto, que formará equipo nuevamente con Óscar Fuertes.

Una máquina mejorada

Vallejo repite marca, pero el coche llega con numerosas mejoras

Vallejo hizo un análisis del recorrido y las peculiaridades de una edición que tendrá lugar íntegramente en Perú. "Es más corto que otros años, puede parecer más sencillo porque se hacen menos kilómetros, pero digamos que se trata de un Dakar concentrado, menos días pero muchos kilómetros por día y mucha arena, que es lo más complicado de pasar. Creo que será complicado porque es un recorrido que no sale del país lo que va a provocar es que no se anule ninguna etapa, algo que sí ocurría en otras ocasiones porque querían que no se separase mucho la cabeza de la cola. Ahora digamos que no importa tanto que llegues más tarde. El Dakar siempre es de resistencia, siempre es un rally difícil de acabar, va a ser una prueba de correr despacio porque es una carrera, no te puedes dormir pero no puedes ir a lo loco porque seguramente no acabes", comentó.

El Dakar siempre es de resistencia, siempre es un rally difícil de acabar, va a ser una prueba de correr despacio

A la hora de hablar de objetivos, el lucense tiene claro que lo primero es acabar y luego no cierra la puerta a ser ambicioso. "Lo primero es acabarla porque hacer cuatro de cuatro sería increíble. Estaría muy bien. Este año repito piloto y eso me da más tranquilidad y también ver si podemos optar a cotas un poco mayores aunque el listón está alto. Vamos a intentarlo y darlo todo. El Dakar es una carrera con muchos imprevistos, puedes tener un plan, pero lo que obliga es muchas veces a improvisar y resistir. El año pasado la etapa que parecía la más fácil, casi nos cuesta el abandono por un problema con el parabrisas. Te puede pasar de todo. Ya vimos lo que le ocurrió a alguien con la experiencia de Loeb en la pasada edición", manifestó.

Finalmente, Diego Vallejo habló sobre los cambios que se produjeron en el SsangYong Rexton DKR. "Fueron pequeños cambios, que sumados hacen que sea un cambio grande, de dirección, de motor, de suspensión, de caja de cambios, de frenos, prácticamente se tocó todo, teóricamente es bastante mejor. El coche estará a la altura, ahora nos tocará a nosotros cumplir y estar bien. Se hizo un trabajo muy bien y nos toca demostrar que es un producto fiable y con garantías", dijo.

Futuro

"No no me importaría repetir el proyecto de este año"



El lucense Diego Vallejo también se refirió a sus planes en los próximos meses, algo que todavía está por cerrar. "No todavía no se ha mirado y decidido nada. El año pasado íbamos un poco más adelantados porque ya habíamos presentado el proyecto de Porsche en tierra, pero este año por distintos motivos se fue retrasando y estamos muy liados con el equipo que llevamos en el Nacional de asfalto. Hay que esperar a que ellos definan el programa y todo parece indicar que van a seguir contando con nosotros", indicó.



A nivel personal, Diego Vallejo reconoce que lo pasó muy bien en el Nacional de tierra con Porsche y su hermano. "Personalmente no me importaría repetir el proyecto de este año, fue muy bueno y el coche llamaba mucha la atención y logramos los objetivos que teníamos planteados. Llevábamos una sonrisa a cada meta y los aficionados lo agradecían", indicó.



Finalmente, hay una cuestión también en el aire y es la posibilidad de que algún año los hermanos Vallejo puedan participar juntos en una edición del rallye Dakar, algo que parece lejano en este momento y también muy condicionado al fuerte desembolso económico que exige una prueba de esta envergadura. "Es otro sueño, pero es más complicado porque es muy difícil, se necesita un presupuestos muy alto para una sola prueba. Económicamente es muy difícil conseguir los apoyos, ojalá que algún día se diese esa posibilidad pero ahora mismo tampoco nos quita el sueño. Estoy cogiendo experiencia y ojalá un día se la pueda transmitir también a Sergio Vallejo y competir juntos en la prueba", concluyó.