Diego Vallejo: "Prometía todo muy feliz, pero el Dakar te enseña humildad"

Salió ileso de lo que pudo ser un accidente grave, pero Diego Vallejo cuenta su experiencia en el Dakar con la misma pasión que si lo hubiera finalizado por séptima vez. Esta vez no pudo ser, pero la presencia de su hermano, que se estrenaba en la exigente prueba, lo hizo especial.

La de este año ha sido una experiencia muy diferente a sus otras seis participaciones.

Era mi séptimo Dakar, siempre los había acabado. Este año ha sido curioso porque nos quedamos fuera en la primera etapa real. Hicimos la prólogo bien clasificados, segundos entre los españoles, solo por detrás de Carlos Sainz. Prometía todo muy feliz, pero el Dakar siempre te enseña humildad y no creerte nada. Otros años tuvimos la suerte de cara, sin grandes accidentes, aunque el año pasado volcamos y pudimos continuar, pero este año no nos perdonó a la primera.

Usted salió ileso de ese grave accidente pero Óscar Fuertes tuvo que ser evacuado en helicóptero. ¿Cómo se encuentra Óscar?

Tenía dolores en la espalda.Está bien pero quiere hacerse unas pruebas porque sigue con dolor 17 días después. Estuvimos los dos allí hasta este lunes, ayudando a los compañeros de equipo y a Sergio, mi hermano, que era su primer Dakar como piloto.

¿Qué recuerda del accidente?

Fue un visto y no visto. No salía nada de peligro en el road book, solo ponía que te mantuvieras en el margen derecho del río de arena, un río seco, pero había un agujero en la pista y, de hecho, tras el accidente me quedé avisando al resto de participantes. Varios de ellos me lo agradecieron porque habrían caído también. Era una zona muy rápida, íbamos a 160 kilómetros por hora, caímos en el agujero y salió despedido el coche.

Tuvo mucha suerte de salir ileso.

No tuve ningún problema. Fuertes suponemos que tiene algo en alguna vértebra. Mira Carlos Sainz, allí no le encontraron nada y al final tiene dos vértebras fisuradas.

Le ha debido quedar mal sabor de boca de esta edición.

Habíamos acabado siempre. En seis participaciones terminamos todas las etapas, fuimos Finisher, una medalla que te dan si completas todas las etapas. Ahora está la Experience, que te permite reengancharte hasta en tres ocasiones si abandonas, que es lo que le pasó a mi hermano. Es muy difícil acabar un Dakar. Edu Iglesias había acabado todos y fíjate, en la misma etapa prólogo tuvo que abandonar. Es muy fácil que te ocurra eso y es una faena, se tira por tierra el esfuerzo de todo el año. Es muy frustrante a veces, pero por otra parte le da más mérito cuando la acabas.

¿Sabe mejor hoy haber terminado las seis experiencias anteriores?

Es muy difícil. Para que te hagas una idea, el único gallego en completarlo sigue siendo López Rivas conmigo en 2013. Han ido bastantes pilotos pero es muy difícil conseguirlo.

Puede pasar lo que les ocurrió a ustedes, calcular mal en una Duna o perderse en el Empty Quarter, un territorio inexplorado.

El Dakar tienes que pensarlo día a día. Un símil y no es un decir o una exageración: es como tres temporadas de campeonatos de España de todoterreno concentrados en 15 días. Hacer tres campeo natos de España sin abandonar ninguna prueba es un hito. Pues es eso mismo condensado en dos semanas. Cuando estás allí te das cuenta lo fácil que es abandonar a las primeras de cambio.

Con todo, tuvo que ser especial compartirlo con su hermano.

Cambiamos un poco los papeles porque en las últimas participaciones él vino como coche de prensa del equipo, nos seguía en la carrera. Este año me tocó a mí. Recuerdo que me decía mi hermano: "Es que no sabes cómo estaba" un tramo determinado y yo "sí, sí lo sabía (risas)". He visto de todo. Hasta que estás allí no te lo crees. Tengo un amigo que corrió hace unos años por primera vez, lo avisé muchísimo, le di los consejos que me hubiera gustado recibir. Y cuando lo vi allí me dice: "No me hacía idea de esto, por mucho que me dijiste, no me imaginaba que sería tan difícil". Por eso es atractivo. Equipos como Audi, con presupuesto casi infinito, se quedan tirados, vuelcan y rompen. Imagínate los mortales.

Carlos Sainz se quejó del cambio de normas para esta edición.

La FIA está desde hace un par de años. Para mí las nuevas reglas la hacen menos atractiva. Son reglas muy profesionales. Hace tiempo que se dijo que el Dakar era una carrera amateur que aceptaba profesionales. Esa es la gracia de la carrera. Las normas no me gustan mucho las que hay, pero son las que son. Están beneficiando mucho a los profesionales, piensan más en ellos que en los amateur. Ponen lugares muy difíciles para los profesionales que con casi imposibles para los amateur. Hace dos días rescataron a un camión que llevaba siete días en el ‘Empty Quarter’. Pero cuando la acabas y sorteas todos esos retos te hace sentir más orgulloso.

¿Qué le pareció la edición de este año?

Me pareció más difícil, el que más de los que se han hecho en Arabia. Provocó muchos abandonos, muchos se quedaron en el camino. Además nunca había sido tan larga. Y el hecho de meter el Empty Quarter… para que te hagas una idea, de los camiones que van de asistencia en carrera no llegó ninguno a la etapa maratón. Ni el primero. El nuestro, el del equipo Astara, se quedó a dormir en el desierto hasta el día siguiente. Esto es el Dakar. El año pasado nos quejamos un poco de que había sido un poco ‘light’. Es difícil encontrar un equilibrio, contentar a todos. En motos estuvo emocionante. Pude estar en la meta y al lado del ganador de motos en el momento que conseguía la victoria.

La mala suerte también acompañó a Sergio Vallejo, su hermano, en su primera participación en un Dakar, pero a diferencia de lo que uno podría pensar, Diego reconoce no tener una "espinita" con lo ocurrido este año, aunque sí le gustaría despedirse de la prueba de otra manera.

Tampoco tuvo suerte su hermano, aunque en su caso era la primera participación y entra dentro de lo normal.

Sí, pero pudo reengancharse gracias al Dakar Experience. Gracias a eso terminó diez completó diez etapas. Pero sí, tuvo mala suerte porque tuvo tres pinchazos el primer día porque le falló el sistema de autoinflado. Tuvo que recuperar una, llegaron tarde...

Supongo que le queda una espinita por no haber acabado la edición de 2023 y que le veremos de nuevo el próximo año en el Dakar.

Tampoco te creas. Acabé seis. Me gustaría dejar de participar en el Dakar con buen sabor de boca, eso sí. En el caso de Sergio sí que creo que quiere tomarse la revancha.

¿Qué le espera ahora?

El miércoles voy al rally de Montecarlo como copiloto de Marco Bulacia. Como participé en el Dakar no llegaba a tiempo para los entrenamientos. Debutaré con él en Suecia ya en competición. Este año haré el Mundial de rallyes con él. Paso del desierto al frío en cuestión de días.