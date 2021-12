Diego Vallejo: "Al Dakar no hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto"

Diego Vallejo, que acabó la edición del 2020 en el puesto número 24 en la categoría de coches, llega "muy fuerte" mentalmente a una cita que iguala "a los grandes y los pequeños".

¿Cómo afronta su sexta participación en el Dakar?

Con ganas de hacerlo un poco mejor que en anteriores ediciones. Tuve la suerte de acabarlas todas y la idea es terminar de nuevo, pero también con ansias de mejorar la posición de la última vez.

¿Tiene algún objetivo concreto en lo que se refiere a posición final?

Es muy difícil en el Dakar buscar una posición concreta, tú puedes saber cómo hiciste las cosas pero también hay rivales, no depende solo de ti. Sabemos que mejoramos mucho respecto a otras ediciones, pero no sabemos lo que mejora la competencia.

¿En qué categoría competirá en esta edición?

Estaremos en la categoría de coches, más concretamente en buggy (tracción trasera) en la T1.3, la misma que los últimos años que estuve con Óscar Fuertes.

Habla de mejoras para esta edición, ¿a qué se refiere?

Las mejoras llegan en el coche, también tenemos más experiencia, pero dimos un paso adelante bastante grandes en lo que se refiere a prestaciones, un coche más ligero y potente que los anteriores. Ahora estamos en el grupo Astara. Son importadores de varias marcas y la verdad es que estamos muy contentos con el apoyo que nos están brindando.

¿Cómo llega física y mentalmente a la prueba?

Mentalmente llego muy fuerte. Para mí es un reto. Estoy con muchas ganas y dispuesto a luchar por lo que haga falta. En lo que se refiere a los entrenamientos, hice lo que puede respecto a la navegación porque este año cambia el sistema y después de usar papel, ahora llevamos una tableta que suministra la organización. Me estuve preparando con una en Galicia que es muy similar. Me sirvió de mucho y me ayudó mucha gente.

¿Cuál es la planificación desde la salida hacia Arabia hasta el momento de empezar la competición?

El día 26 (diciembre) nos vamos los lucenses del Dakar juntos y nos haremos ese día una PCR. Cogeremos un avión de Santiago a Barcelona ese mismo día y volaremos al día siguiente hacia Arabia Saudí en un vuelo charter por parte de la organización y en el que iremos casi todos los españoles. Las verificaciones se harán los días 30 y 31, pero antes probaremos el choque sobre el terreno con un pequeño test y después, el día 1 (enero), es la salida con un prólogo con un tramo de unos 20 kilómetros que servirá para salir el día 2 según la clasificación marcada.

En esta edición habrá mucha navegación, que es lo que más nos preocupa

¿Por dónde pueden ir las claves para esta edición?

Habrá mucha navegación, es lo que más nos preocupa, ver como nos adaptamos a la tableta. La etapa maratón se correrá al inicio, a diferencia de la pasada edición, la ventaja es que estaremos menos cansados, pero también tiene el inconveniente de que te puedes quedar tirado demasiado pronto. Será una jornada muy dura, ya que son dos etapas unidas sin posibilidad de asistencia, de ayuda exterior, y hay que conservar muy bien la mecánica.

¿En qué medida le perjudicó la situación actual con el covid a la hora de preparar la competición?

Lo del covid nos perjudicó porque la idea era ir a Marruecos a hacer pruebas en el desierto, y con el cierre de las fronteras no pudimos hacerlo. Solo pudimos ir a Túnez un par de días.

¿Cómo se encuentra como copiloto de Óscar Fuertes?

Ya tenemos una relación muy buena entre los dos, hay mucha complicidad, es como ir con Sergio Vallejo casi.

Imagino que se atreve a hablar de favoritos...

Un poco los de siempre, la incógnita en esta edición es el proyecto de Audi, que es muy ambicioso, con un coche eléctrico híbrido. Han fichado a Sainz y Peterhansel, aunque no los veo favoritos a tope porque creo que el proyecto tiene que ser a varios años. Si llegan y ganan me parecería algo histórico. Mi apuesta es Al-Attiyah.

¿Qué es lo que más le apetece vivir y más teme en esta edición?

Lo que más me apetece es ver esos paisajes increíbles, competir en unos lugares realmente apasionantes; y temer nada en concreto, creo al que al Dakar no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Es una carrera en la que el día que parece más fácil se hace el mas difícil, y al revés. Prefiero no obsesionarme.

Acude al Dakar como parte del equipo Astara Tema, en el que también está el televisivo Jesús Calleja...

Jesús Calleja es un gran aventurero y dijo, cuando que empezó a correr el Dakar, que le dio un sopapo en toda la cara porque pensaba que sería mucho más fácil, pensaba que sería más llevadero. Es una prueba dura, te imprime humildad porque en cuanto te crees algo, estás ahí en la arena enterrado y con muchas dificultades para seguir. Iguala mucho a los grandes con los pequeños.