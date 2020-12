El Arenal Emevé masculino llega al partido contra el poderoso Unicaja de Almería (17.30 horas) con incertidumbre —¿qué entrenador no?—, sobre todo la baja por lesión de Víctor Bouza, pero con certezas, dice el entrenador, Diego Taboada (Lugo, 21-2-1979), la de que el equipo esté asentado en la máxima categoría.

¿Cómo ve al Arenal Emevé después de la derrota el pasado miércoles ante el Boiro?

La derrota ante el Boiro es dolorosa porque nos privó de la clasificación directa para la Copa del Rey y ahora tenemos que depender de segundos resultados y esperar al miércoles a partidos aplazados. Cierto es que uno de los objetivos era intentar puntuar porque veníamos de una semana muy complicada para nosotros: la pérdida de Víctor (Bouza) fui muy importante y el viaje a Melilla nos acabó de matar, no entrenamos ni un solo día antes de jugar ante el Boiro y llegamos en unas circunstancias muy complicadas. Creo que no ha salido nada mal, el equipo supo rehacerse a un mal comienzo y es un punto que yo creo que es importante para nosotros.

¿Cree que va a perjudicar al equipo esa derrota de cara al partido ante el Unicaja Costa de Almería?

Todo lo contrario. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que, a pesar de las circunstancias adversas, hemos sabido competir, hemos podido incluso llevarnos la victoria y hemos puntuado. Es un refuerzo de moral para el equipo saber que si lucha y hace bien las cosas tenemos la misma capacidad de vencer a cualquiera en las circunstancias en las que estemos.

¿Qué puntos fuertes tiene el Emevé ante un rival tan poderoso como el Unicaja, tercer clasificado?

Sobre todo somos un equipo muy ordenado, las cosas las tenemos muy claras a la hora de jugar. Al ser tan ordenados a los otros equipos les resulta difícil jugar contra nosotros sobre todo porque defendemos muchas bolas. Quizás tenemos dificultades en el ataque porque los otros equipos son físicamente mejores que nosotros.

Su equipo tiene aún opciones para clasificarse para la Copa del Rey, aunque no va a jugar y depende de otros dos rivales.

Cuando dependes de ti mismo para alcanzar una competición es un poco frustrante no poder lograrlo. Es cierto que hemos hecho lo justo para estar ahí y depender de resultados ajenos. Los dos equipos de los que dependemos, Soria e Ibiza, tienen duelos muy complicados. Por ejemplo, Soria juega contra Guaguas, segundo clasificado, un rival muy difícil que está jugando muy bien al voleibol y con el mayor presupuesto de todos. Ibiza ha empezado muy mal la temporada y la suerte que está teniendo es que los quintos sets, aunque los está perdiendo, se lleva siempre un punto. Tienen bastantes derrotas pero han conseguido muchos puntos y se miden a un equipo que en casa es muy complicado como el Barça. A priori va a ser complicado para los dos equipos: Ibiza necesita ganar por 3-0 ó 3-1 para clasificarse para la Copa. Así que claro que hay posibilidades, pero entendemos que no depende de nosotros y es una tontería estar preocupados por ello.

Otra batalla es el de los play off por la Liga. ¿Es ese el objetivo principal esta temporada?

El objetivo principal de la temporada es la permanencia. Una vez consigamos la permanencia somos un equipo que no vamos a dejar de luchar por nada. Estamos viendo que podemos clasificarnos para los play off si hacemos bien las cosas. A partir de ahí lucharemos por todo lo que podamos.

¿Qué queda del Diego Taboada que dirigió el primer entrenamiento del Emevé en 2012?

Es una pregunta muy complicada porque mirar hacia atrás es difícil. Creo que lo que queda del 2012 de Diego cuando empezó con este equipo, con el conjunto de Super- Liga 2, es la ilusión. Me gusta mucho lo que hago, disfruto con ello y me encanta ver cómo evolucionan los jugadores. Esa esencia no la he perdido nunca.