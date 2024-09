Diego López no descarta formar parte del CD Lugo en un futuro

Diego López, portero retirado que militó en clubes como el Real Madrid, el Milán, el Villarreal, el Sevilla o el Espanyol, entre otros, concedió este jueves una entrevista en la que asegura que estuvo "cerca" de fichar por el Club Deportivo Lugo, donde se formó como futbolista, pero que finalmente se descartó porque no se veía en condiciones físicas "óptimas" para afrontar el reto.

Al ser preguntado por si existió alguna opción de que hubiera sido el portero del Lugo en Segunda División, el de Paradela admitió que "para xogar na miña terra necesitaba sentirme máis convencido físicamente, estar a nivel óptimo, e o último ano no Rayo Vallecano pesoume moito e puiden ver que non era o de sempre... e para non dar o máximo non vou ao Lugo. Sempre quero dar o máximo e saír coa cabeza alta, e máis nun clube como o Lugo".

El exportero reconoció mantiene una "moi boa relación" con Tino Saqués y que "non quixen vir de calquer xeito" al Lugo y que "non era o momento". Sin embargo, admitió que "igual no futuro podo estar vinculado co clube en outro organigrama porque teño moito cariño á cidade e non quero pechar as portas".

Diego López reconoce que estuvo muy cerca del Celta

El lucense explicó que ahora mismo se encuentra en plena formación en diferentes vías relacionadas con el fútbol: entrenador, entrenador de porteros y director deportivo. "O ano pasado saquei o título de adestrador pero é onde máis lonxe me vexo. A xestión gústame máis e teño máis formación, e adestrador de porteiros é onde quizáis podo desenvolverme mellor e aportar toda a miña experiencia".

López también reconoció que estuvo cerca de fichar por el Celta hace años, pero que también se truncó el fichaje en el último momento. "Estivemos moi cerca pero non fraguou. Gustaríame xogar tanto no Deportivo como no Celta en Primera, porque son defensor da nosa terra e do fútbol galego".

Por último, celebró el buen nivel que disfruta el fútbol gallego en comparación a cuando él jugaba. "O único galego na selección era eu".