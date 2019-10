Diego Epifanio: "El Valladolid ha ganado el partido con justicia"

Lo primero que quiso hacer Diego Epifanio en rueda de prensa tras el encuentro de este viernes fue "felicitar a Valladolid por la victoria". Reconocía el técnico del Breogán que su equipo había cometido errores y analizaba el encuentro. "Nosotros sabíamos que nos iba a costar porque íbamos a tener enfrente a un equipo que está compitiendo a muy buen nivel físico, que colapsa muy bien, que incomoda mucho al rival, que venía con gran acierto en el tiro de tres. Pese a todo creo que el partido ha tenido varios momentos", dijo.

En ese sentido, Diego Epifanio señalaba: "En la primera parte ha habido un rato que hemos jugado bien, que hemos tenido acierto, que hemos compartido bastante el balón, incluso hemos podido irnos de 12 puntos, pero hemos empezado a no bloquear en rebote, a perder balones, a no ser capaces de sacar de fondo y eso les ha dado a ellos mucha confianza. Aunque en el segundo tiempo hemos empezado bien, ellos han apretado mucho y luego nosotros hemos tomado malas decisiones, teníamos unas normas y hemos hecho otras y eso les ha permitido a ellos ponerse por delante. Nos hemos acercado pero hemos vuelto a cometer errores, ha habido un par de ataques en los que no hemos jugado con fluidez y Valladolid ha ganado con justicia", apuntó

El técnico de Breogán insistía en que su equipo no estuvo bien en algunas fases del encuentro. "Cuando quedaban cinco minutos para el final hemos intentado cambiar un poco el ritmo y les hemos frenado un poco, pero luego hemos tenido situaciones bastante absurdas. Creo que no ha sido nuestro mejor momento, tanto el final del segundo cuarto como el final del encuentro", concluyó Epifanio.

Hugo López: "Hemos hecho un excelente partido contra el mejor equipo de la Liga"

El técnico de Carramimbre Valladolid, Hugo López, aseguraba al final del encuentro estar muy feliz por la victoria. "Quiero felicitar a todo mi equipo. Hemos hecho un excelente partido contra el mejor equipo de la Liga". "Al principio no hemos entendido el tono físico que nos iban a exigir, pero hemos ido poco a poco. Nos hemos reagrupado y llegado al final con opciones", apuntó.