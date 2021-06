Diego Epifanio: "Nos hemos merecido jugar una final"

El entrenador del Río Breogán, Diego Epifanio ‘Epi’, agradeció a los aficionados del club lucense su apoyo en un partido de la importancia del del miércoles ante el Alicante y afirmó que el duelo les "exigió mucho".

"Después de una temporada muy larga nos hemos merecido jugar una final. Quiero dedicarle la victoria a nuestros aficionados porque han sido cruciales. No dejaron de creer desde el primer segundo. Hubo muchos seguidores fuera para recibir a los jugadores. Tenemos la mejor afición de la competición y se demostró una vez más", consideró el preparador burgalés.

"En este partido nos exigió mucho e intentamos controlar sus rachas de anotación. El equipo en muchos momentos estuvo muy concentrado en el rebote. Esta Liga es muy exigente y tenemos que jugar una final dentro de dos días. Ahora tenemos que prepararnos, descansar y ya veremos por dónde sale el sol", analizó Epi. Para el entrenador del conjunto celeste, la clave del triunfo y del buen partido de su equipo estuvo en el "deseo" de sus jugadores. "El deseo del vestuario era muy bueno. Teníamos muy claras las cosas que teníamos que hacer bien. Es verdad que Allen se salió un poco del guion porque nos hizo daño en varias situaciones, sobre todo tras ese primer triple que anotó y le dio confianza. Pero creo que muchas de las batallas que nos planteó el Alicante las ganamos porque teníamos mucho deseo. El efecto Pazo para nosotros es muy importante y para los jugadores jugar aquí es muy bueno. Reconocen siempre su esfuerzo y en los momentos malos aprietan y eso, junto con el nivel de deseo de los jugadores, ha sido determinante", observó.

Epi alabó a su plantilla. "Tengo un bendito problema que es que cada uno de los doce jugadores que entreno cada día dan lo máximo en cada partido y saben que lo que les pedimos es que estén preparados para cuando llegue su momento".

"Todos han puesto de su parte, cada uno de los que estaban en el vestuario están a muerte. Tienen claro que su compromiso es lo más importante", analizó. "A mis jugadores cuando llega un play off no les duele nada, por mucho que se hagan daño. Ellos siempre quieren volver a levantarse, a ayudar al equipo porque todos tienen mucho hambre y mucho deseo".

Sobre el buen papel de Érik Quintela dijo que: "El carácter y el compromiso de Érik (Quintela) nunca nadie lo ha dudado. Ha dado vario ejemplos de su humanidad dentro del vestuario y creo que él, como jugador del Breogán y como lucense, tenía muchas ganas de ayudar al equipo. Érik a veces nos ha ayudado solo entrenando bien, apoyando a sus compañeros, en el banquillo siempre está preparado aunque el entrenador no lo ponga a jugar y hoy (por este miércoles) demostró su compromiso y sus ganas de ayudar. Estoy muy contento por él porque sé que en ese bache de juego él no estuvo nivel personal bien, pero no bajó ni una décima de sus prestaciones para ayudar al equipo".

Además, quiso felicitar a su rival por su buena temporada. "Alicante siempre nos puso las cosas muy difíciles las veces que nos enfrentamos a ellos. El trabajo que hizo su cuerpo técnico y sus jugadores durante la temporada es merecedor de hacer mención a ello. Hicieron un excelente trabajo", indicó.