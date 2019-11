Diego Epifanio: "La gente duda de nosotros y estamos perdiendo confianza"

El entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, ha admitido que tras la derrota ante el Delteco Gipuzkoa (74-97), la cuarta en ocho partidos, el equipo ha "perdido confianza" y en esa situación llega al partido con el Levitec Huesca.

"Entiendo que la gente espera mucho de nosotros, pero esto no es una máquina en que quitas una pieza, pones otra y seguirá funcionando igual. Vemos que la gente duda de nosotros y estamos perdiendo confianza. Hay que recuperar la confianza", comentó en rueda de prensa.

Epifanio indicó que "los jugadores están bastante afectados" por la situación en la que se encuentran e intentando "salir" de ella.

"Estamos intentando ir paso a paso. Por las circunstancias, tenemos muchos agujeros que tapar y vamos poco a poco. Todos intentamos ayudar, pero no sabemos si vamos por el camino correcto, empezamos a dudar un poco de todo y así es complicado. Me doy cabezazos a ver si encontramos una solución. Nuestra situación de cuatro a cuatro no es la que se esperaba de nosotros", dijo.

Epifanio afrontará el partido sin el ala pívot belga Thomas de Thaey, que se ha sumado a la baja de José Nogués.

El técnico advirtió de que "hay muchas circunstancias" que deberían ser "usadas como atenuante" a la hora de juzgar al equipo.

"Este club estuvo doce años intentando volver a la élite, le costó muchísimo, estuvo una temporada en la élite, y ahora ha habido un cambio de todo y eso no es fácil a veces", sostuvo.

De su próximo rival, el conjunto oscense, al que se medirá el sábado, destacó "su ritmo" de juego.

"Corre muy bien, sus bases ponen el balón muy rápido en campo contrario, y sus tres jugadores más valorados juegan de pívot, son muy móviles. Está entre los tres mejores en robo de balón y eso habla de la intensidad. En casa, con situaciones fáciles complican mucho al rival", afirmó.

