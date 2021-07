Diego Epifanio no continuará en el banquillo del Río Breogán

Diego Epifanio no continuará como entrenador del Río Breogán. El club lucense anunció este martes que el técnico, inquilino del banquillo celeste las dos últimas temporadas, no seguirá la próxima temporada.

El club emitió un comunicado de agradecimiento al entrenador artífice del ascenso, en el que se explican también los motivos por los cuales el Consejo de Administración ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Epifanio.

La directiva asegura que Epifanio era el "adestrador adecuado" para intentar lograr el ascenso a la ACB, pero consideran que no es el idóneo para la nueva andadura en la máxima categoría. "Agora imos comezar un novo proxecto nunha nova categoría e cun perfil de equipo totalmente diferente. Miramos cara adiante e, en todo caso, queremos agradecer a Epi o seu traballo e dedicación durante as dúas tempadas que pasou connosco, sendo parte do tan esperado ascenso e desexarlle a mellor das sortes no seu futuro persoal e profesional", afirman en el comunicado.