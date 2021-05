Diego Epifanio: "Con dos bandejas más la situación habría sido otra"

El entrenador del Río Breogán, Diego Epifanio, afirmó que en el partido de este miércoles el Palma los castigó con "situaciones de bloqueo directo", sobre todo "en la primera parte". "En la segunda parte estuvimos mejor, competimos con ellos, pero sabíamos que iba a ser muy difícil porque tienen mucho talento. Ahora no queda otra que felicitarles e intentar prepararnos para el partido el sábado que para los dos es una final", añadió.

"Cuando juegas un play off todos quieren ganar y esa presión la podemos tener todos. Sí que es verdad que nosotros veníamos con una idea de plantear el partido para que a Kevin (Larsen) no se le hiciese muy largo. Pero en la primera parte tuvimos muy malos porcentajes de dos y luego a la hora de la verdad fallamos algunas canastas, no sé si es por la tensión o por el acierto del rival. Creo que hicimos un buen esfuerzo defensivo y en ataque no estuvimos acertados en esas situaciones que, a lo mejor, metiendo un par de bandejas más la situación hubiese sido otra".

Álex Pérez, técnico del Palma, comenzó su rueda de prensa avisando: "Yo si fuera Lugo estaría un poco asustado. Después del partido, de ver que Larsen no está a ritmo, de que no tienen tiempo de descansar, de que nosotros jóvenes podemos estar bastante frescos, yo creo que podemos ir allí con opciones incluso de pasar a semifinal". "Para nosotros es un premio estar en el play off y hemos forzado un tercer partido", añadió.