Diego Epifanio: "Si alguien busca culpables que me señale a mí"

El entrenador del Breogán, Diego Epifanio, lamentó la derrota ante el Delteco Gipuzkoa. "Es un duro revés al tratarse de un equipo que aspira a estar arriba en la liga, como nosotros, y que adquiere una notable ventaja en el basketaverage particular". El técnico apuntó que el mal porcentaje en el tiro en el primer cuarto lastró a su equipo. "Si solo metes 4 de 14 se hace muy difícil ganar. También en defensa cometimos algunos errores, pero ellos metieron casi todos sus tiros. Nos ha costado mucho entrar en el partido por esa falta de acierto. Luego intentamos remar un poco todos, pero con demasiados fallos. No pueden meternos una canasta fácil en un saque de banda". La excesiva pérdida de balones fue otro de los aspectos que preocupa a Epifanio.

El técnico breoganista subrayó que los rivales no pueden jugar "con confianza" en el Pazo. "Hubo ratos en los que parecía que eran ellos quienes jugaban en casa. Tenemos que saber competir cuando no metemos canastas, ser más duros". Hubo momentos en los que el Breogán estuvo acertado en el rebote ofensivo, "pero no le sacamos rendimiento", agregó el preparador lucense.

Diego Epifanio quiso apartar a su equipo de cualquier crítica. "Si alguien busca culpables, que me señalé a mí. Soy el responsable de intentar motivar a los jugadores y ayudarles a sacar su talento, que es mucho, para salir de este bache". También se mostró consciente de que el entorno "espera mucho de nosotros y nosotros también, pero por diversas circunstancias no estamos donde queremos". Para Epifanio no vale la disculpa de ser un equipo nuevo, pero destacó que tampoco se puede "dudar de la calidad y la profesionalidad de nuestros jugadores. Todos llegaron aquí después de hacer buenas temporadas y con un caché alto. Han demostrado muchas cosas para llegar aquí".

Epifanio es consciente de que el Breogán debe mejorar su imagen. "Hay que trabajar más, y mirar menos al exterior, para dar más, pero si hubiéramos acertado buenas situaciones de tiro podríamos hablar de otro discurrir del partido, aunque no sé si sería suficiente para ganar". Lamentó lo silbidos a algunos jugadores. "Nunca les voy a reprochar que tiren y fallen cuando vamos perdiendo. El jefe de vestuario soy yo y me tendré que esforzar más para que el equipo juegue y defienda al máximo nivel", explicó.