"Diego, á portería"

El destino juega siempre con sus propias normas, con sus leyes inexplicables y aparentemente arbitrarias, que otorgan visados hacia la gloria a unos y empujan al calabozo del olvido a otros muchos. En ocasiones esas leyes férreas se moldean con el trabajo, la humildad, la constancia, la creencia en uno mismo y en la capacidad para atrapar la oportunidad de cruzar el vórtice hacia los sueños cumplidos. En ese terreno fronterizo estuvo Diego López. El paradelano, que regresará este lunes al Ángel Carro tras 21 años, sabe bien que no darse por vencido es el pasaporte hacia la historia. La suya, la del mejor jugador del fútbol lucense y uno de los mejores porteros gallegos, parte de una aventura infantil, un torneo de fútbol sala, un entrenador aventurero y una familia siempre detrás.

"Chegou con trece anos. Fixo unha proba él e Xerardo, outro rapaz de Paradela. Diego a fixo como defensa central, que era o posto que tiña na Sarriana", recuerda Kubala, su entrenador en las categorías inferiores del Lugo desde infantiles a juveniles. "Debeu xogar tres meses como moito como defensa no Lugo infantil. Era un rapaz alto, con moi bo tamaño para ter trece anos, era moi coordinado, pegáballe ben ao balón…", asegura el técnico.

Un torneo de fútbol sala que Diego López jugó con su colegio cambiaría su vida sin saberlo. "Un día Diego e Xerardo pedíronme permiso para non vir a adestrar. Pregunteilles o por qué e me dixeron que ían a xogar o Trofeo Liceo co colexio, un torneo de fútbol sala. Eu lles dixen que onde os puñan a xogar, se o facían de peche, de ala ou de qué. Diego non me dixo nada porque era de poucas palabras, pero o Xerardo de seguido me dixo que non, que Diego xogaba de porteiro. Eu resposteille: ‘¿Cómo de porteiro?’, e el me dixo: ‘Sí, e faino moi ben’. Eu deixeilles ir, pero coa condición de que Diego probara na portería cando voltase a adestrar. E así foi a cousa", dice Kubala.

"Cando voltou, fixemos un adestramento específico cos porteiros e veu el. Tiña boa planta para a súa edade, e tamén moi boa velocidade de brazos. Fixo unhas boas paradas e pregunteille si lle gustaba a portería. Él me dixo que sí, pero tamén quería xogar de defensa. Entón lle propuxen que xogara de defensa un tempo, pero que cando fixeramos o traballo específico cos porteiros que traballara con eles. Él aceptou e, aos dous meses, xa lle dixen: ‘Diego, acabouse, ti á portería’. Era o normal porque tiña unhas cualidades moi boas para ser porteiro", asevera Kubala.

REAL MADRID O BARÇA. El amor por el fútbol siempre fue parte de la familia López Rodríguez de Paradela. Siempre hubo un balón por casa, un partido en la tele y el debate entre el Real Madrid y el Barcelona en el aire. Un equipamiento completo del conjunto blanco empujó al pequeño Diego López hacia un equipo en el que acabaría jugando: el Madrid.

"Siempre fue futbolero, desde pequeño. A su padre le gustaba mucho el fútbol y siempre jugaba con Diego. Mi hermano, el tío de Diego, es del Barcelona, y el padre del Madrid. Cuando era pequeño mi hermano lo convencía y era del Barça, después el padre lo convencía y era del Madrid. Pasó así hasta que un día su padre le dijo: si no te cambias más, te compro un traje del Real Madrid y unas botas. Tendría cinco años y después ya fue del Real Madrid. Siempre jugaba al fútbol, no le gustaba otra cosa", cuenta la madre del actual meta del Espanyol, Lidia Rodríguez.

SIN NOTAS, NO JUEGAS. La constancia y el esfuerzo es parte de la personalidad del portero de Paradela, que tuvo que sacrificar tiempo libre para compaginar estudios y entrenamientos, porque si no había buenas notas, no jugaba al fútbol.

"Tenía que compaginar mucho y fue duro. Desde Paradela iba otro padre con otro niño (Xerardo). A veces iba con él y otras con su padre. Cuando estuvo en el instituto ya iba solo en el autobús. Se quedaba a comer en Sarria y luego se marchaba en el autobús. Luego nosotros lo íbamos a recoger a Sarria por la noche cuando llegaba de entrenar. Fue mucho sacrificio", declara Lidia. "Para él no fue un problema porque le gustaba muchísimo, esa es la verdad. Yo le decía: ‘como venga una asignatura suspensa olvídate del fútbol, porque eso es un hobbie, tu trabajo es estudiar’. Y él nunca suspendió nada, porque sino sabía que el castigo le iría a algo que le gustaba de verdad. El fútbol siempre fue su pasión", añade.

TRABAJO Y HUMILDAD. El trabajo y la humildad vinieron de serie en Diego López. Incluso cuando era niño. Kubala señala que esa es una característica que no perdió nunca. "Para ver cómo era o seu carácter hai unha anécdota: En cadetes adestrabamos no campo de As Gándaras, que era de terra e nun adestramento no que chovía moitísimo, fixemos traballo específico cos porteiros. Ao rematar entramos no vestiario e a él caíanlle case as bágoas. Eu pregunteille que me dixera se lle pasaba algo, se lle molestara algo cun compañeiro, ou algo que lle dixera eu. Insistinlle, porque non me quería dicir nada, e rematou por levantarse o pantalón e amosoume o glúteo e o cuádriceps, que estaban en carne viva. Tíñao en carne viva, pero rematou o adestramento sen unha queixa", cuenta.

"El era dos que se machacaba. As cousas que lle dicías levábaas a cabo ao momento, quedábase con elas moi ben. "Diego é unha persoa marabillosa. Era un gran compañeiro, querido por todos, porque era unha persoa excepcional. Era moi colaborador, entusiasta, amigo de todos".