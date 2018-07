Díaz: "Lo importante no es llegar a la Liga ACB, es mantenerse"

Christian Díaz está ante su gran reto. Por fin, después de buscarlo durante varios años, tendrá un sitio en la ACB. Su gran ilusión. El canario debutará en la Liga Endesa con el Breogán y no está dispuesto a desaprovechar la ocasión. Ha costado mucho llegar.

Por eso el jugador canario ha combinado sus vacaciones con un duro trabajo físico y técnico. Sabe que en la ACB las exigencias serán otras. La espera, por empezar la temporada, ya empieza a hacerse larga. «Lo cierto es que estoy bastante centrado en los que viene en el futuro inmediato. Al acabar la temporada Natxo Lezkano ya me dijo que quería que siguiese y esto me ha dado confianza y mucha ilusión. No es un secreto que buscaba desde hace tiempo jugar en la ACB y lo voy a hacer, y además con el Breogán», señala.

Acceder a la máxima categoría con exceso de juventud o déficit de experiencia suele representar un paso atrás en la carrera de los jugadores. En este sentido, y con 26 años y dos ascensos a sus espaldas, parece que la llegada del base canario a la Liga ACB se produce en el momento justo. "Sí, eso de llegar pronto a veces habría que valorarlo. Lo importante en realidad no es llegar a la ACB, sino mantenerse. Llegar muy joven a veces hace que tengas que dar pasos atrás, en mi caso llevo seis o siete años buscándolo y creo que es el momento idóneo. Sé que tengo aspectos a mejorar pero estoy convencido de que es mi año", apunta.

Dos de los aspectos más diferenciadores entre la LEB y la ACB está en el apartado físico, en toda su extensión, y también de la importancia que en la máxima categoría adquiere el tiro de tres puntos. "Estoy de acuerdo, son dos facetas que diferencian a una y otra competición. Natxo Lezkano ya me dijo al final de temporada que trabajara mucho el tema físico durante el verano y es lo que he hecho. En cuanto al tiro he estado trabajando con Pepe Laso, que también me habló de su importancia en la ACB", señaló.

El Breogán contará la próxima temporada con tres bases en su plantilla, una circunstancia que al canario no le inquieta. «Lezkano ya me dijo que íbamos a jugar con tres bases, que iba a ser muy distinto a lo que fue en LEB y que tendríamos que trabajar mucho. Me imagino, tras la renovación de Úriz, que el otro será el titular, probablemente extranjero y que conozca la liga. Ojalá que puedan traer al mejor jugador posible, no tengo ni idea de quién puede ser pero ojalá que nos ayude», señala Díaz, que también se refirió a la continuidad de Ricardo Úriz. "Para mí fue una gran noticia. Me alegré mucho porque es lo que quería, tenerlo al lado me hace feliz porque sé seguro que me garantiza un buen año. Ricardo te enseña, tiene mucha paciencia y tenerlo de compañero es un orgullo. Ya se lo dije personalmente, pero para mí es un orgullo jugar a su lado", asegura.

Díaz dice no saber nada de incorporaciones, pero muestra su deseo "de que vuelva Sulejmanovic, sería una buena noticia".