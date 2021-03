El Breogán afronta siete días para no relajarse

En solo siete días, desde el domingo 28 de marzo hasta el 4 de abril, el Leche Río Breogán disputará tres encuentros, lo que equivale a un tercio de lo que resta de la segunda fase de la competición. Será, por lo tanto, una semana en la que los breoganistas podrían dar un paso casi definitivo para consolidarse en la primera posición del grupo de ascenso de la LEB Oro.

Los jugadores de Diego Epifanio jugarán el próximo domingo (12.00 horas) en el polideportivo de Son Moix, en Palma de Mallorca, ante el que fue la revelación del grupo B, el Palmer Alma Mediterranea Palma. El miércoles 31, sin que los breoganistas vuelvan a Lugo, el equipo lucense jugará el encuentro aplazado de la primera jornada del grupo de ascenso en Castellón ante el Tau. el que fue el campeón del grupo B y, en estos momentos, el más inmediato perseguidor, con dos victorias menos, del Breogán en la tabla clasificatoria.

Esta semana de máxima exigencia se pondrá fin en el Pazo el domingo 4, a las 19.00 horas, en lo que será una repetición de la última final de la Copa Princesa, ya que el rival será el HLA Alicante.

La primera parada breoganista será en el Pavelló de Son Moix y allí le espera un Palma que logró colarse en el grupo de ascenso a pesar de su mal inicio, con solo una victoria en los seis primeros partidos de competición.

El club insular, que tuvo problemas para finalizar la pasada campaña, ha realizado toda una revolución, no solo en la plantilla –de la que no queda ningún jugador– sino también en su organización y objetivos inmediatos.

Con la coordinación de Pepe Laso y con el tándem formado por Pau Tomás y Alejandro Pérez en la dirección del primer equipo, el Palma apostó por una plantilla muy joven -con las excepciones del estadounidense Karamo Jawara, de 29 años, y el pívot alemán Justin Raffington, de 30- con jugadores con cierta proyección.

Estos dos jugadores, además, son los únicos que llegan de plantillas con ciertas aspiraciones, el primero jugó la pasada temporada en el Gipuzkoa y Raffington militó esa misma campaña en el Coruña. Aparte de ellos, solo otros tres jugadores, sin contar con el lesionado base sueco Olle Lundqvist, llegaron desde equipos de la LEB Oro: Pol Figueras, procedente del Ourense; y Jacobo Díaz del Marín y Kristian Kullamae, ambos del Canoe. El resto tienen su procedencia en la LEB Plata –el pívot Sean McDonnell (Ponferrada) y Mila Suskavcevic (Villarrobledo)– y de EBA: los hermanos Alejandro y Diego Rivas (Valencia) o Sergi Huguet (Palma).

El alero estadounidense Ronnie Harrell llegó desde Luxemburgo y es una de las revelaciones de la LEB Oro. Él y su compañero Kullamae, cedido por el Burgos, son los máximos anotadores de la Liga, con 17 y 16 puntos de media.

Ahonen, baja para los tres partidos

Los técnicos del Leche Río Breogán siguen a la espera de conocer el diagnóstico definitivo de la lesión de Roope Ahonen. La buena noticia es que se descarta cualquier problema óseo y todo apunta, aunque como está dicho sin confirmación médica, a una rotura fibrilar en la zona del gemelo de la pierna izquierda.



El escolta finlandés no pudo finalizar el encuentro del pasado sábado, ante el Granada, al sufrir una patada en la zona afectada. Ahonen tiene un hematoma que aunque no le hizo parar de inmediato sí le obligó en el siguiente esfuerzo a solicitar el cambio. De cualquier manera, y aún con las previsiones más optimistas, lo que está claro es que Ahonen se perderá los tres encuentros que el Leche Río Breogán disputará la próxima semana.



MEJORA SALVA ARCO. Se espera, sin embargo, que el capitán, Salva Arco, que no participó en los dos últimos encuentros, pueda reincorporarse ya al equipo. El alero, que jugó el último partido ante el Destino Palencia —anotó 15 puntos entonces—, se incorporará a lo largo de esta semana a los entrenamientos del equipo y si todo evoluciona, como se espera, podría estar a disposición de Diego Epifanio en el partido del próximo domingo, en Palma de Mallorca.