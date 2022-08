Un diamante entre la élite

Su progresión durante las dos últimas temporadas no ha escapado al ojo de halcón del circuito nacional. El tenista lucense Andrés Pereiro compagina desde esta semana su pasión por la raqueta con los estudios en la academia Global, ubicada en Palma de Mallorca, que dirige el prestigioso técnico Jofre Porta.

Esta academia fue el lugar donde se iniciaron, entre otros, el ganador de 22 Grand Slam, Rafael Nadal, y el ex número uno del mundo, Carlos Moyá, actualmente entrenador del campeón manacorí.

Este centro de alto rendimiento le ofreció una beca completa al jugador del Club As Termas después de ver su exhibición en el Rafa Nadal Open, donde logró la victoria absoluta la temporada pasada y, sobre todo, el triunfo en el histórico torneo Conde de Godó en Barcelona ante la élite nacional y disputado el pasado mes de abril.

La joven promesa, de 14 años, se somete desde esta misma semana a jornadas intensivas, que comienzan a las siete de la mañana para entrenar a las ocho, sobre una hora y media de tenis, luego toca estudio hasta las once y después llega el entrenamiento dedicado a la preparación física hasta las doce y media. Andrés se toma un break para comer. Tras reposar, retoma los estudios para acabar el día con el último entrenamiento del día de siete a ocho y media de la tarde.

Su estancia en la Academia Global le da la oportunidad de jugar con algunas de las mejores promesas cadetes del planeta.

"Esta es una oportunidad irrepetible que no dejaré escapar. Voy a pasar de entrenar una hora y media a cuatro y media todos los días y este cambio me hará mejorar muchísimo con compañeros de todo el mundo", cuenta.

SELECCIÓN ESPAÑOLA. La innata competitividad del lucense llamó poderosamente la atención de los técnicos de la Federación Española de Tenis quienes lo convocaron para formar parte del equipo nacional sub-14 que tomó parte recientemente en el torneo Summer Cup, donde dejó su impronta sobre la pista rápida del Club de Tenis de Valencia.

En la fase de grupos de esta competición, España no logró la clasificación para el cuadro final, pero se hicieron con la final de consolación con la inestimable colaboración del tenista lucense.

El talento de Andrés Pereiro salió a relucir en la primera toma de contacto bajo las órdenes de Jofre Porta. Su golpe de derecha es la herramienta predilecta del lucense para distanciarse en el marcador y la mejor opción para cerrar los partidos.

Este recurso técnico se ampara en su posicionamiento táctico desde el fondo de la pista, lugar desde donde muestra solvencia. El circuito ATP es el siguiente escalón. Pero menudo paso.

El objetivo son los torneos ITF

Andrés Pereiro desvela que uno de sus grandes objetivos durante la presente temporada será la disputa de alguna prueba enmarcada dentro del circuito profesional ITF y sumar sus primeros puntos, aunque para un jugador de tan solo 14 años resulta una meta ambiciosa.

Aunque deteniéndose en su trayectoria, no sería extraño que el lucense volviese a sorprender a la opinión pública.

Máster

El jugador del Club de Tenis As Termas comenzó la temporada de la mejor forma posible. Su triunfo en la primera prueba del Rafa Nadal Open, disputada en Madrid, le permite la clasificación directa para el Máster Rafa Nadal, que se disputará a final de año en las instalaciones que la academia del campeón español posee en Manacor, su lugar de residencia. "Tienes que ser ambicioso pero la verdad es que no me esperaba que el inicio de la temporada saliese tan bien", cuenta el propio tenista, que añora a sus amigos del club, dirigido por su padre, José Andrés Pereiro, Chiqui.

Conde de Godó

El lucense reconoce que ganar el prestigioso Conde de Godó significó un punto de inflexión a su carrera, que ya ha despegado.