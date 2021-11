Paco Olmos: "El día que estemos tranquilos no le ganaremos a nadie"

El entrenador del Río Breogán, Paco Olmos, se mostró muy satisfecho por la victoria de su equipo. "Se ha visto al Río Breogán en su máxima expresión, competir ante cualquier adversidad y no dejar de creer hasta que el partido acaba. Jugamos ante un gran rival, con mucha polivalencia e hicimos un partido defensivamente muy completo, creo que el mejor en ese apartado en lo que va de temporada", dijo.

El técnico valenciano dio también algunas claves sobre la victoria de su equipos y los momentos determinantes para conseguirla. "Tuvimos algún déficit en el primer y tercer cuarto con el daño que nos hicieron en el rebote defensivo, pero muy contento porque rotamos, peleamos todos los balones y el equipo sacó todo lo tenia tras el tiempo muerto y verse once abajo. También hay que destacar nuevamente el apoyo de esta enorme afición en el Pazo. Los dos triples de Tyler nos metieron en el choque, todo el equipo estuvo realmente bien y la victoria me deja un gran sabor de boca", analizó el técnico.

SABER MÁS | 76-66. Kalinoski lideró la victoria del Río Breogán

Olmos reiteró la capacidad de su equipo para sobreponerse de los momentos más complicados. "El Gran Canaria tiene puntos en muchos sitios, muy buenos tiradores, demasiadas amenazas y dejarlos en estos porcentajes habla de una gran colectividad. Cuando un equipo se atasca en ataque baja algo los brazos, pero hoy (por este sábado) hicimos todo lo contrario y hay que estar muy satisfecho porque este grupo se merece la felicitación de todo Lugo", dijo.

Con todo, el entrenador del Río Breogán insiste en mantener la idea y filosofía del equipo, sin dejarse llevar por los momentos de euforia. "El día que estemos tranquilos no ganaremos a nadie, no somos un equipo para hacer matemáticas, no hay que cambiar la mentalidad del grupo, sin miedo al futuro y olvidándose del pasado. Perdiendo competimos siempre igual y ganando sacamos situaciones. Tienen mucho mérito sacarle 21 puntos al Gran Canaria en los últimos quince minutos", completó.

PORFIRIO FISAC

Técnico del Gran Canaria

"Cuando llegan esos parciales el primero que se equivoca es el técnico"

El entrenador del Gran Canaria, Porfirio Fisac, reconoció el triunfo del conjunto lucense y tiró de autocrítica ante el parcial recibido por su equipo en los últimos minutos del encuentro. "Cuando llegan esos parciales el primero que se equivoca es el entrenador y el error más grande es el mío. Hoy (por este sábado) nos encontramos con un rival que estuvo acertado y que tuvo más energía que nosotros. En los momentos decisivos, el rival estuvo realmente bien y no encontramos las respuestas necesarias", señaló.

El técnico del conjunto canario no quiso excusarse tampoco en el cansancio acumulado por su equipo ante el hecho de jugar dos competiciones. "Las excusas no valen, el jugador profesional tiene que estar preparado para ganar todos los días y el Río Breogán se llevó la victoria de una manera merecida en este partido. El rival demostró que es un conjunto que gana los partidos porque trabaja y eso es lo fundamental, están haciendo las cosas realmente bien", finalizó.