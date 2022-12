PREFERENTE. 1-0. Día perfecto en Ribela

La Sarriana recupera el segundo puesto del Grupo Norte de la Preferente Galicia tras imponerse por la mínima al Boiro, un rival directo en la clasificación. Los hombres de Brais Prados regresan a la senda de las victorias después de ceder en Betanzos en la jornada anterior, en la que había sido la primera derrota desde la llegada del nuevo técnico al banquillo.

El conjunto sarriano tuvo que lidiar con un buen rival y con una inferioridad numérica tras la expulsión de Jaco, aunque solo duró cinco minutos porque también vio una doble amarilla el visitante Emilio. Ambas expulsiones fueron bastante rigurosas.

Antes de todo esto, Santín había anotado el único gol del partido, en el filo del final del primer tiempo, al aprovecharse de una gran jugada combinativa y un todavía mejor centro de Marino para enviar el balón de un testarazo al fondo de la red.

En el último tramo del encuentro apretó el Boiro, pero los locales apretaron los dientes para defender una renta que les valía para sumar tres puntos de oro en su pelea por el ascenso directo.

También jugaba como local el Residencia, que está algo atascado en A Cheda, donde no pasó del 0-0 ante el CD As Pontes y acumula ya tres partidos sin ganar, con dos empates y una derrota. Los jugadores de Dani Galán dominaron durante más tramos pero no encontraron la manera de abrir la lata ante un rival que puso más énfasis en defender su portería que en buscar la contraria.

Un lance del Residencia-As Pontes. VICTORIA RODRÍGUEZ

Único derbi provincial. Un gol de Santi al borde del descanso permitió al Ribadeo ganar por 0-1 en Portomarín en el único derbi provincial de la jornada y sumar por vez primera en la temporada dos triunfos consecutivos, alejándose de la zona peligrosa.

El que queda en una situación cada vez más complicada tras la derrota es el Portomarín, que sigue mostrándose competitivo pero con escasa capacidad para marcar gol, lo que le privó una vez más de tener más opciones de puntuar. El encuentro fue bastante nivelado, pero controlado por los visitantes, que se adelantaron al filo del descanso con un remate de su capitán a pase de Xairo.

En la segunda mitad reaccionó el Portomarín y Javicho tuvo el empate, aunque también Charly pudo sentenciar antes del tramo final. El cuadro local se volcó con centros al área en los minutos postreros, pero el Ribadeo aguantó las acometidas para acabar por mantener el 0-1.

AIRE PARA EL LEMOS. El Lemos toma aire con un triunfo de gran mérito en el campo del Mugardos, uno de los equipos de la zona alta de la categoría. El conjunto monfortino hizo un partido muy serio en el primer tiempo y fue efectivo en el segundo. Primero fue Marco el que se adelantó en los compases iniciales a la salida de los vestuarios y el defensa Borja Castro remató la faena en el tramo final para desequilibrar el marcador después de que el exvivariense Do Carmo hubiera anotado el 1-1.