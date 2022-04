Jorge Prado terminó cediendo un puñado de puntos frente a su máximo rival, Tim Gajser,en un GP de Letonia para olvidar para el lucense. El de GasGas había hecho el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados del sábado y había ganado con gran solvencia la manga clasificatoria, lo que le situaba como gran favorito para esta carrera en la arena de Kegums. Sin embargo, todo se complicó el domingo y el español no pudo pasar del 12º puesto final en la prueba, cediendo 33 puntos ante el líder del Mundial.

En la primera manga, Prado hizo el holeshot y dominó durante buena parte de la competición hasta que Gajser le adelantó en busca de una nueva victoria. Prado no se rindió y siguió atacando hasta los últimos compases de manga, con mucho ímpetu y cierta mala suerte; a escasos metros de la meta, cuando preparaba el adelantamiento final, se tocó con el esloveno a la caída de un salto y dio al traste con sus aspiraciones. Prado se jugó el todo por el todo en ese salto, pero no contó con que Gajser se cruzara en el aire y chocó contra él llevándose la peor parte. El gallego, dolorido, se levantó y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 12º.

Tim Gajser is the MXGP overall winner at the MXGP of Latvia! 🇱🇻 🏆 Here’s what the winner had to say LIVE on MXGP-TV…



📺Re-live all of the action from the weekend on https://t.co/U7dWVgcd2F #MXGPLatvia #MXGP #Motocross pic.twitter.com/hg6mLByRQk