El Durán Maquinaria Ensino cedió este sábado por 57-68 ante el Valencia Básket en un encuentro en el que las valencianas estuvieron siempre por delante ante un conjunto lucense que no tuvo su mejor día en el lanzamiento. Las lucenses encajaron así su tercera derrota de la temporada, pero cierran con un balance más que positivo de 3-3 unas seis primeras jornadas en las que tenían que medirse a grandes rivales.

El Valencia llegó a Lugo con varias bajas en su plantilla, jugadoras como Cristina Ouviña, Rebecca Allen y Alba Torrens, a las que hay que sumar también que finalmente no participó Raquel Carrera por problemas físicos, pese a que llegó a desplazarse a la capital lucense.

El partido comenzó con un parcial de 0-5 al que el Ensino supo reaccionar y sobreponerse, pero ya en ese primer cuarto empezaron a verse los problemas para contener al rival con un nuevo parcial (6-14). En esos primeros diez minutos, el equipo lucense no se encontraba nada cómodo y Antonio Pernas lo intentó todo, incluso con un tiempo muerto.

En el segundo cuarto, Blanca Millán y Miller fueron las que sostuvieron en el partido al Durán Maquinaria Ensino, y es que al conjunto lucense le costó encontrar aportación de cara al aro en algunas jugadoras y eso dificultó las cosas. De hecho, al descanso, Giomi, Roundtree, Segura y Aliaga todavía no habían anotado.

Tras el descanso, el escenario del encuentro no varió porque el Ensino no era capaz en muchas ocasiones de bajar esa barrera psicológica de los diez puntos y acercarse mucho más en el marcador para poder creer en sus posibilidades de una remontada. El Valencia llegó a irse a once puntos de ventaja (38-49), y ahí Antonio Pernas volvió a buscar soluciones con un tiempo muerto, pero no fue capaz de reaccionar y anotar con asiduidad.

En los últimos diez minutos al equipo local solo le quedaba lanzarse a la épica para buscar la remontada y superar a uno de los cocos de la competición. Sin embargo, el Valencia se mostró muy sólido en su juego, con aportación de las exteriores y haciendo daño por dentro a un Ensino que llegó a colocarse a siete puntos en el marcador (51-58) con algo más de dos minutos por jugar. Fue un espejismo porque el Valencia no perdonó ni se puso nervioso y evitó enseguida cualquier peligro o que el final de choque se convirtiese en un correcalles que podía generarle problemas.

Al final, una derrota para el Durán Maquinaria Ensino que no tuvo un partido brillante en lo que a anotación se refiere y que cedió ante el Valencia. Lo mejor, llega ahora el momento de las lucenses una vez que ya ha pasado el Tourmalet de jugar ante el Perfumerías Avenida, el Girona y el Valencia Básket.