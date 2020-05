Día de euforia para el fútbol lucense: confirmado el ascenso de más de 20 equipos

El fútbol lucense vivió este miércoles una jornada especial con 23 ascensos ratificados por la federación gallega entre aficionados, femenino, base y veteranos. Todos los equipos que ocupaban puestos para cambiar de categoría antes del parón por el coronavirus ven cumplido su objetivo y militarán en una categoría superior.

El equipo de mayor categoría que eleva su estatus, regresando a Tercera División después de 14 temporadas en Preferente es el Viveiro, que se proclama campeón de la Preferente Norte. Pese a no poder celebrarlo sobre el campo, como todo indicaba que iba a suceder, el grado de satisfacción en la familia del Viveiro es absoluto. "Dende logo que nos gustaría celebralo sobre o terreo de xogo e coa afección, porque os futbolistas tiñan unha ilusión grande ao respecto. Pero celebración vai haber seguro,xa falamos cos xogadores e técnicos para facer algo en canto se poida porque o merecen", señaló Luis del Río, director deportivo y directivo celeste.

Ahora, con la certeza de competir en una categoría inédita desde la temporada 2005-06, Del Río podrá avanzar en la confección de la plantilla, empezando por darle oficialidad al secreto a voces que es la renovación de Chuski. "Chuski vai seguir con nós o tempo que queira. No San Ciprián botou seis tempadas e espero que no Viveiro non sexan menos; para nós é unha peza moi importante, de presente e futuro", señaló.

El Viveiro regresa a Tercera División tras 14 años y el Escairón y el Santaballés suben a Preferente

Luis Del Río felicita a todos los integrantes de la plantilla por haber conseguido el objetivo de devolver a un club con la solera del Viveiro a Tercera. "Ninguén pode dubidar que subimos por méritos propios e basta con mirar os números. Hoxe (por este miércoles) recibín un montón de felicitacións e case tódolos clubes nos trasladaron a súa opinión de que era un ascenso máis que merecido", señaló.

El alma máter del proyecto celeste considera que este ascenso no es el premio al trabajo realizado en esta temporada, "senón dende que chegamos ao club", ya que "sempre foi a nosa intención devolver ao Viveiro á Terceira División, pero ascender é moi complicado. Ao final atopamos un corpo técnico moi traballador e uns xogadores que foron unha familia, houbo a química necesaria no vestuario e fomos quen de acadar algo que tamén buscaban clubes como Boiro ou Noia, con tremendo potencial",señaló.

El Viveiro incluso puede tener un premio extra, ya que tiene muchas opciones de jugar la Copa del Rey. Los celestes deberían disputar una eliminatoria ante el campeón de la Preferente Sur, el Ribadumia, y el ganador se clasifica para la Copa. En caso de que no se pueda jugar, los celestes podrían tener derecho al sumar más puntos. "Para nós sería un bo premio, sobre todo porque nos espera unha tempada dura a nivel económico e esta competición pode ser un bo impulso".

Con la presencia del Viveiro serán tres los equipos lucenses en Tercera División, al seguir en esta categoría el Vilalbés y el Polvorín.

PRIMERA AUTONÓMICA. Otro equipo que mostró una gran superioridad durante la temporada y que recibe un justo premio es el Escairón, que dominaba con claridad la Primera Autonómica hasta el parón y sube a Preferente, una categoría a la que regresa solo dos temporadas después de su descenso. Los de Javier Montoto aventajaban en 11 puntos al segundo clasificado, Santaballés, con 9 jornadas por disputar.

En el cambio lo acompaña el Santaballés, que fue de menos a más en el campeonato y que finalmente consiguió terminar por encima del Pol y Chantada,que quedaron a 1 y 2 puntos.

SEGUNDA AUTONÓMICA. Una de las cuestiones que quedaron solucionadas ayer y que estaban en el alero por la igualdad en la clasificación fue el ascenso del Pontenova de Segunda Autonómica a Primera Autonómica tras decidir la federación que quedaba por delante del San Ciprián debido a su mejor golaverage general, con ambos equipos igualados a puntos. El Pontenova acompañará a Primera al Alfoz, campeón del grupo Norte, que firma su segundo ascenso consecutivo, y al San Lázaro y Portomarín, que acabaron primero y segundo del grupo Sur, respectivamente.

TERCERA AUTONÓMICA. Hasta 6 equipos suben de Tercera a Segunda. El Fonsagrada, Matela, Spórting Lucense y Milagrosa ocupaban ya puestos de ascenso e incluso el Lucense ya lo tenía asegurado matemáticamente. Además, la SD Viveiro y el Antas se ven beneficiados por la supresión del play off y ascienden al ocupar la tercera plaza de sus grupos.

FEMENINO. En el fútbol femenino, el único ascenso lucense fue el del CD Lugo SAD, que se proclama campeón de Segunda y jugará la próxima temporada en Primera, mientras que en veteranos suben a División de Honor los tres primeros de Primera Autonómica, Codesido, Rábade y Santaballés.

BASE. Los tres equipos de la provincia que lideraban las competiciones provinciales de juveniles, cadetes e infantiles, Polvorín, SD Ribadeo y Residencia, consiguen un puesto en la Liga Galega para la próxima temporada, mientras que el CD Foz, el Becerreá y el Palas suben a Primera Autonómica.