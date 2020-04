Los clubes de la LEB se reúnen con la FEB para decidir si la Liga se termina o no

Los clubes que militan en la LEB Oro y los representantes de la Federación Española de Baloncesto (FEB) -cabe esperar que en esta ocasión y no como sucedió el pasado miércoles, con la presencia del presidente, Jorge Garbajosa- mantendrán este lunes una nueva reunión para decidir si finalmente se da por terminada la competición o se abre la posibilidad de volver a las canchas para determinar la clasificación final.

En principio, la de este lunes tendría que ser la reunión definitiva, es decir, que todos los clubes pudieran salir de la misma conociendo cuál va a ser su destino inmediato; a saber, si se da por finalizada la competición y pueden aligerar gastos o si van a tener que incrementar en su presupuesto esa partida porque se ha decidido la vuelta a la competición y esta, en la mejor de los casos, se alargará durante todo el mes de junio. Esto implicaría una ampliación de la mayoría de los contratos de jugadores y técnicos y un mes más de gastos como los de alquileres de vivienda o seguridad social.

En la reunión celebrada, como la de hoy mediante videoconferencia, el pasado miércoles y ante las posturas dispares mostradas por los representantes de los clubes, se decidió que la FEB enviara a cada entidad un formulario con distintas opciones para que fuera devuelto, debidamente cumplimentado por cada uno de los clubes, antes del viernes y así la FEB pudiera presentar para la reunión de hoy una postura más o menos consensuada. Pero esto no será posible. Varios clubes, entre ellos el CB Breogán, no han remitido el cuestionario y en su lugar han enviado un escrito, todos el mismo, en el que comunican a los federativos que después de «múltiples conversaciones» entre ellos manifiestan su "disconformidad con el cuestionario que les fue remitido por la FEB", y señalan como causas que "no contiene la suficiente información, no contempla todos los escenarios posibles ni especifica las consecuencias de la adopción de uno u otro por parte de la FEB". Estos clubes también señalan su disposición a seguir trabajando en una propuesta conjunta. Es decir, la reunión de esta mañana partirá prácticamente desde las mismas posiciones que se mostraron el pasado miércoles.

Las propuestas que llevan los clubes son muy dispares. Por un lado están los que consideran que se debe dar por finalizada la competición -consideran que hay dar validez a lo que se ha jugado y que por lo tanto Valladolid y Delteco Gipuzkoa tendrían derecho al ascenso-; otro grupo entiende que aun con diez jornadas por disputarse para el final de la fase regular, la competición debe finalizar sin ascensos ni descensos. Incluso hay una propuesta para que la próxima temporada sea una continuidad de la de este año, es decir, que los equipos empiecen la Liga con el número de triunfos que tienen ahora. Luego están quienes consideran que aún hay margen para finalizar, aunque con un modelo distinto, y ya han señalado la posibilidad de jugar una fase de ascenso entre ocho equipos y en una sede única. Entre los que defienden esta propuesta también hay alguna discrepancia. Unos no quieren, o no pueden, ir más allá del final de junio y otros estarían dispuestos a ir incluso más allá del de julio. Aquellos dispuestos a seguir jugando también quieren un compromiso de la FEB que asegure que habrá dos ascensos -si no, no tendría sentido el esfuerzo económico de volver-, circunstancia que se pone en duda al saber que los clubes de la ACB aprobarán casi con toda seguridad, que no se produzcan descensos en su Liga.

La postura del CB Breogán ya es conocida. Quiere que los dos ascensos se decidan en la cancha. Es uno de los que apuestan por volver a la competición aunque con matices, Así, el representante breoganista, Tito Díaz, solicitará unos plazos, entre ellos que el 15 de mayo sea la fecha tope para que los clubes puedan empezar su preparación y que en caso de volver a jugar, la competición no vaya más allá del final de junio. En el caso de que esto no fuera posible, el Breogán apostaría por la cancelación de la Liga, es decir, que no se produzcan ascensos ni descensos.