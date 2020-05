El Leche Río Breogán conocerá este lunes el futuro de la LEB Oro 2019-20

La Federación Española de Baloncesto (FEB) hará pública este lunes su decisión sobre la LEB Oro y, por tanto, si el Leche Río Breogán seguirá jugando o pone fin a su temporada. El organismo que preside Jorge Garbajosa comunicará si da por finalizada definitivamente la competición, otorgando los dos puestos de ascenso al Valladolid y al Delteco Gipuzkoa, o si convoca una fase de ascenso para decidir qué equipos son los que tendrían derecho a solicitar su ingreso en la ACB.

A priori todo apunta a que la FEB se decidirá por la primera opción, es decir, dar carpetazo a la temporada. Las dificultades para confeccionar sus plantillas que tendrían varios de los clubes que en teoría participarían en la fase de ascenso sería la principal razón para la posible finalización de la campaña.

La estocada para el posible reinicio se produjo tras la aprobación del Gobierno de una orden por la que aquellos que lleguen a España desde cualquier país extranjero tendrían que guardar una cuarentena de quince días. Esto, además de complicar el retorno de un número considerable de jugadores (cinco del Palencia, cuatro del Breogán y Melilla o tres del Alicante, entre otros), los dejaría con un margen mínimo de tiempo para entrenar, ya que la posible fase de ascenso tiene que disputarse -así lo exigieron los clubes- antes del 30 de junio. Esta circunstancia repercutiría en su rendimiento deportivo y en la posibilidad de sufrir alguna lesión.

Algunos jugadores -una parte tiene contrato hasta el final de la competición pero otros ya habrían acabado una relación con sus clubes que tendría que renovarse o ampliarse- ya han expresado su negativa a correr un riesgo sanitario que podría dejarlos sin expectativas de cara a la temporada que viene.

Varios de los clubes que tendrían opción a jugar la fase de ascenso tampoco colaboraron para que esta pueda llevarse a cabo. La FEB hizo llegar a las entidades un formulario en el que se detallaba el protocolo que se debía seguir para volver a los entrenamientos y en el que se preguntaba si estaban en disposición de acatarlo. El resultado no fue positivo, ya que muchos de los clubes pusieron sobre la mesa más obstáculos que soluciones.

Con una alta probabilidad, si la FEB decidiera retomar la competición podrían no alcanzarse los ocho participantes. Tampoco juega a favor de que se decidan en la cancha los ascensos las garantías que exigen los clubes para que no haya ningún riesgo sanitario. Una exigencia de la que la FEB no puede responsabilizarse.

Un último obstáculo, pero también con peso, es el aviso del Valladolid de que en ningún caso volverá a jugar en esta temporada y que acudirá a los tribunales para defender su condición de campeón de la LEB si la federación convoca la fase de ascenso.

Leyma Coruña y HLA Alicante son los que se han mostrado más partidarios de disputar esta fase, incluso los herculinos ya pasaron un reconocimiento médico el pasado viernes y están dispuestos a jugar hasta julio.

El Leche Río Breogán, cuyo Erte finalizó ayer, también se mostró siempre partidario de que los dos puestos de ascenso se decidieran en la pista, aunque hizo hincapié en la necesidad de que se cumplieran todas las garantías necesarias, que la fase de ascenso no se dispute más allá del último día de junio y que la FEB mediara con el gobierno para los jugadores que están fuera de España -en su caso son Soluade en Londres, Gabrilovic en Belgrado y Powell y Brown en Estados Unidos- no tuvieran que guardar la cuarentena después de ser sometidos a las pruebas pertinentes. El resto de los clubes se mantuvieron al margen.

Un sistema de play off ya organizado

Si contra todo pronóstico la Federación Española de Baloncesto (FEB) convoca a los clubes para decidir en la cancha las dos posiciones de ascenso ya tendría un sistema para jugar el play off. La FEB organizó una postemporada que jugaría de la siguiente manera: El Valladolid —que como está dicho ya expresó su renuncia a jugar— y el Gipuzkoa jugarían un partido para decidir el primer puesto. Como se tendría en consideración el partido jugado en la primera vuelta, los vascos necesitaría ganar por cuatro puntos de diferencia para lograr el ascenso. El perdedor de este encuentro tendría una nueva posibilidad, ya que se reincorporaría a las semifinales junto con los vencedores de los partidos que enfrentarían a Leyma Coruña ante el Cáceres; el Alicante frente al Breogán y el Palencia ante el Melilla.

La sede de un posible play off, aún por definirse

La fase de ascenso se disputaría en una sola sede durante tres o cuatro días. El lugar donde se celebraría este hipotético play off está todavía por definirse. En cuanto a las fechas en las que se realizaría esta promoción de ascenso, estas tendrían que ser antes del 30 de junio, por lo que se baraja el último fin de semana de ese mes.