Detectan un positivo por covid-19 no Río Breogán

Nas últimas horas detectouse un caso positivo de covid-19 entre os xogadores do Río Breogán. O equipo, corpo técnico e empregados do equipo sometéronse a probas PCR tras a detección de dous positivos no Gran Canaria, o último rival do equipo lucense, o pasado sábado.

Tras o ocorrido, o club activou todos os protocolos indicados e o xogador atópase illado no seu domicilio e con síntomas leves, en permanente contacto co equipo médico do club.