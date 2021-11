Trae Bell-Haynes, positivo por covid-19 no Río Breogán

Nas últimas horas detectouse un caso positivo de covid-19 entre os xogadores do Río Breogán. O equipo, corpo técnico e empregados do equipo sometéronse a probas PCR tras a detección de dous positivos no Gran Canaria, o último rival do equipo lucense, o pasado sábado. O xogador contaxiado é o base Trae Bell-Haynes.

Tras o ocorrido, o club activou todos os protocolos indicados e o xogador atópase illado no seu domicilio e con síntomas leves, en permanente contacto co equipo médico do club.

A seguinte cita da tempada para o equipo lucense, a revelación no primeiro tramo da liga Endesa tras ascender o curso pasado, está prevista para o domingo ás 20:00 horas ante o Baxi Manresa, para o que o canadiense está descartado.