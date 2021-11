Entre el público asistente el pasado día 6 al encuentro entre el Breogán y el Gran Canaria se han detectado 15 casos de covid, que a su vez han generado nuevas cadenas de transmisión que ya están sumando positivos. Aunque en las últimas horas se han ido sumando casos entre aficionados que presenciaron ese encuentro, fuentes sanitarias asumen que el foco del brote fueron encuentros previos y posteriores al partido, ya que en el Pazo es obligatorio el uso de la mascarilla.

Grupos de familiares y amigos que acudieron a ese encuentro, se reunieron antes para tomar algo o después para cenar. Las mismas fuentes sanitarias deducen que los contagios se produjeron en esas reuniones ya que las probabilidades de contagio aumentan al pasar tiempo con no convivientes y sin mascarilla.

En estos momentos ya hay al menos esos quince casos vinculados al brote, pero estos a su vez han ido generando otros nuevos entre los convivientes de los infectados. Como ya han pasado dos semanas, se han iniciado cadenas secundarias de transmisión. Esa misma jornada también es en la que se inició el brote entre los jugadores del Breogán. En este caso el foco sí sería el Pazo. Días después del partido se tuvo conocimiento de que dos jugadores del Gran Canaria eran positivos de covid, lo que propició un cribado en el equipo lucense que se saldó inicialmente con un caso, pero que ya suma cuatro.

Estos dos brotes, aunque los afectados hayan coincidido en el mismo espacio, no se consideran relacionados. El Breogán parará por completo toda su actividad hasta el miércoles. Para entonces, se espera que los primeros casos detectados ya no den positivo y se puedan retomar algunos entrenamientos, aunque eso no se puede dar por seguro porque podrían aparecer nuevos casos. La inactividad se ve favorecida por el parón para las selecciones de los próximos días. Precisamente, dos de los jugadores convocados por sus países, Bell-Haynes y Musa, son dos de los cuatro afectados y no podrán acudir. El próximo partido de los celestes será el 5 de diciembre en la pista del Bilbao.