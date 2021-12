El CD Lugo notifica un caso positivo en el primer equipo

El Club Deportivo Lugo no se libra del aumento de casos de covid que se produce en toda la geografía nacional y en el deporte en el particular. Este viernes, el equipo rojiblanco notificó la existencia de un caso positivo en la primera plantilla, tras una serie de pruebas de antígenos que se confirmaron después con una PCR positiva. El jugador, del que no ha trascendido su identidad, se encuentra "aislado" según el club y supervisado por los servicios médicos del club.

A falta de más pruebas que se realizarán estos días, no se esperan nuevos casos positivos en la plantilla ni que peligre el duelo que disputa este lunes en el Anxo Carro ante el líder de Segunda, el Almería (21.00 horas). En caso de existir un brote, se activaría la posibilidad de un aplazamiento del encuentro.

Además, y según informó la Cadena COPE en su cuenta oficial de Twitter, la La Liga recuperará el protocolo sanitario que aplicó a lo largo de la temporada pasada, en el que permite hasta dos partidos aplazados por covid hasta el mes de marzo. En caso de que un club necesite un tercer partido suspendido por casos de covid, se le daría el encuentro por perdido.