El Breogán viaja a Cáceres a despedirse con clase

El Leche Río Breogán pondrá fin este viernes (19.00 horas en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres), a la primera fase de la competición. El equipo lucense, independientemente de lo que pase en esta jornada en ambos grupos, iniciará el segundo ciclo de la liga como líder en solitario ya que lo hará con siete triunfos y una sola derrota.

El resultado del encuentro ante el Cáceres es, por lo tanto, absolutamente intrascendente ya que ambos equipos estarán en grupos distintos en la segunda etapa de la Liga. Como en su momento quiso recalcar el técnico breoganista, Diego Epifanio, que el resultado no tenga valor clasificatorio no implica que el partido carezca de importancia.

Sin duda, los breoganistas no querrán repetir la imagen ofrecida en Ourense, en el último partido jugado a domicilio, en una situación parecida a la de hoy en cuanto a la validez del resultado y en donde fueron superados por el equipo local que ya de inicio se mostraron más ambiciosos y acertados que su rival.

El conjunto lucense debe aprovechar la ocasión no solo para mantener el ritmo competitivo, hay que recordar que el inicio de la segunda fase se ha retardado hasta el día 19 de marzo, sino también para mejorar determinados aspectos pero sobre todo para que Roope Ahonen mantenga la buena línea en cuanto a su integración real al juego del equipo y para que la nueva incorporación del conjunto breoganista, el pívot Israel Gutiérrez vaya integrándose lo antes posible al grupo. El mexicano, si así lo decide Diego Epifanio, podría debutar hoy con la camiseta celeste. La ausencia de Iván Cruz, que sigue en cuarentena por el positivo en covid, puede favorecer que el nuevo integrante de la plantilla tenga minutos de juego.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta el encuentro exactamente igual que el equipo de Lugo. El resultado no tendrá para ellos ninguna repercusión. Pero seguro que Roberto Blanco, entrenador extremeño, no querrá desaprovechar ninguna ocasión para seguir trabajando en el juego del equipo ante una segunda fase que en el grupo de permanencia se presenta dramática. No hay que olvidar que ese grupo estará compuesto por nueve equipos y de los que perderán la categoría cuatro de ellos.

El Cáceres llega a la última jornada ubicado en la sexta posición de la tabla con cinco victorias y diez derrotas. De sus triunfos solo uno, en Melilla (74-75), fue conseguido a domicilio. En su fuedo fueron capaces de superar al Ourense (75-66), Oviedo (88-72), Melilla (82-80) y Tizona (89-77).

El Breogán tendrá enfrente a un equipo que intenta anotar como primera opción en transiciones y sino, generalmente con pocos segundos de posesión, intentar el lanzamiento triple. El Cáceres lanza una media de casi 24 triples por encuentro. Sólo el Tizona y el Palencia en este grupo utilizan más este tipo de lanzamiento.

Gran parte de estos lanzamientos recaen en tres jugadores, Devin Schmidt (29 triples de 78 intentos), Jeff Xavier (25/90) y Ferrán Ventura (25/67).

Cuatro jugadores del equipo que dirige Roberto Blanco superan la decena de puntos por encuentro. Los ya mencionados Schmidt y Xavier y los pívots Raven Barden y Roland Schaftenaar. Barden lleva solo dos encuentros con los extremeños, se incorporó para sustituir al Marcius que hizo valer una cláusula de su contrato para abandonar al equipo cacereño. En estos dos encuentros el jugador estadounidense ha mostrado un buen nivel con una media de 15 puntos y 4 rebotes.

Uno de los principales problemas del Cáceres es que la cualquier rotación de los dos jugadores interiores limita mucho sus opciones de anotación cerca del aro.

Casi dos mil espectadores presenciarán hoy el partido del Breogán

El encuentro que disputarán esta tarde en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres y el Leche Río Breogán podrá ser presenciado por casi dos mil espectadores, 1.950 concretamente.

Las nuevas medidas aprobadas por la Junta de Extremadura no iban a entrar en vigor hasta el sábado, el vicepresidente y consejero de sanidad extremeño, José María Vergeles, anunció ayer que intentarían adelantar la publicación oficial de estas medidas a mañana y así "los extremeños y extremeñas podrían beneficiarse de estas flexibilizaciones" desde mañana.

Esta medida beneficia a dos eventos deportivos, el partido de LEB Oro que jugarán el Cáceres y el Breogán y al derbi de fútbol sala entre el Madroñera y el Cáceres. que también se juega en la tarde de mañana.

La normativa extremeña permite cubrir un 30% del aforo. El Multiusos Ciudad de Cáceres tiene capacidad para 6.500 espectadores en la instalación.