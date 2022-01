Paco Olmos, ya exentrenador del Río Breogán, se ha despedido este lunes de la afición y del club a través de una carta en la que, según afirma, su familia y él entienden "que es el momento de cambiar". Apenas unos minutos después de la comparecencia de Tito Díaz y José Antonio Caneda, director general y presidente del club, el entrenador valenciano hacía publico un comunicado explicando su marcha a Burgos, penúltimo clasificado de la Liga ACB.

Olmos asegura que, tras "cinco meses increíbles, probablemente los mejores" de su carrera, su "sentimiento de dolor y afecto es tan fuerte" como el que sintió cuando regresó a España desde México.

El técnico afirmó que el club le trató "fenomenal" y que la afición le hizo sentirse "un lucense más en el pabellón". Sobre el proyecto deportivo, está convencido de que es "sólido y emocionante" y de que se logrará la "ansiada permanencia".

Y entonces es cuando explica su decisión ante la oferta que, en palabras de Tito Díaz, era "deslumbrante". "Esto es una profesión y mi entorno y yo creemos que es el momento de cambiar. No espero que me entendáis, eso es complicado y no estoy en posición de exigiros nada, pero al menos aspiro a que lo lleguéis, aunque sea mínimamente, a comprender".

Olmos asegura que pasó unos "días complicados" y que sigue "dándole vueltas" a su marcha de Lugo, pero insiste en que su decisión es "firme". "Debo mirar por mi carrera profesional y por lo que es mejor para mi familia a largo plazo", abundó.

Finalmente, el entrenador se despide: "¡Siempre os llevaré en el corazón. Infinitas gracias a todos!"