Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada, ha desmentido a través de El Partidazo de la Cope que el conjunto madrileño se hubiese intoxicado durante una comida en Lugo, donde viajó la semana pasada para enfrentarse a los de Jiménez [cayeron 2-0].

"Aquello parecía una película donde ha habido un ataque y están curando a la gente"

A pesar de que así lo había dicho Baldomero Hermoso, entrenador del Fuenlabrada, Melgar ha reconocido que él mismo ya tenía síntomas cuando todavía estaban en el autobús de camino a la capital lucense. "No, no fue en Lugo. A día de hoy el doctor, que también está enfermo, dice que no sabemos de qué se trata", comentó el director deportivo, añadiendo que se especula con que el malestar de los jugadores pudiera estar provocado por algo relativo al aire acondicionado."Yo ni siquiera comí con ellos", confesaba.

"Jugadores hay afectados 14, de 18 que viajaron, y hoy [por este martes], seis estaban en urgencias", explicó Melgar. "Aquello parecía una película donde ha habido un ataque y están curando a la gente", añadía para ilustrar la precaria situación que atraviesa el equipo, en cuyos entrenamientos sólo está participando "siete personas".