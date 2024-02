Los desafíos de Trashorras

No es ningún misterio que el trabajo que tiene por delante Roberto Trashorras en el CD Lugo es una empresa más complicada que la que llevaron a cabo sus dos predecesores, el portugués Paulo Alves y el cántabro Pedro Munitis. Si este último fue el encargado de dar el visto bueno al diseño de la plantilla, que se desarrolló en verano, el luso tuvo la difícil papeleta de tratar de enderezar una dinámica que se torció en el primer tercio de la temporada.

Sus malos resultados y, sobre todo, su mal juego en los dos últimos meses, provocaron la segunda destitución del curso en el banquillo y el aterrizaje del exfutbolista de Rábade, que para colmo había tomado las riendas del Polvorín dos semanas antes de Navidad.

Noveno y a siete puntos del play off, Trashorras llega al primer equipo en una situación compleja para un entrenador cuyo curriculum, a priori, no le colocaba entre los favoritos para el banquillo. Pero la realidad es caprichosa y las urgencias del equipo obligan a pensar en el corto plazo.

Recuperar la confianza para recibir al Fuenlabrada

Antes de cualquier charla táctica, de introducir nuevos conceptos futbolísticos, el objetivo de Roberto Trashorras no es otro que recuperar la autoestima de un grupo herido en su orgullo. Casi ningún jugador ha ofrecido su mejor versión a lo largo de la actual temporada y eso es algo que el propio rabadense recordó en la rueda de prensa de su presentación. Su condición de exfutbolista le ayudará a entender qué necesita el grupo en estos momentos.

Conceptos claros, sencillos y aplicables de inmediato

Las urgencias y el poco tiempo que dispone para preparar el partido de este domingo (19.00 horas) obligan al nuevo entrenador a trabajar a contrarreloj con la plantilla. De ahí la doble sesión que se llevó a cabo este miércoles-por la mañana y por la tarde-, que sirvió para introducir ideas sencillas en lo táctico para que el futbolista se adapte lo más rápido posible a los plantes de Trashorras. Sus intenciones las dejó claras este martes durante su presentación: quiere un equipo valiente, protagonista con el balón, ofensivo y que busque la portería contraria durante los 90 minutos.

Recuperar el gol: la principal tarea pendiente

La falta de gol es el principal problema que ha afectado al equipo a lo largo del curso y es el mayor reto que tiene por delante el entrenador de Rábade. El Lugo tiene mimbres para tener mejores registros, pero la realidad es que genera pocas ocasiones y las poca que dispone, apenas las materializa. La llegada de jugadores como Fran Mérida y Mario da Costa deberían ayudar a aclarar el juego en los metros finales.

Que el centro del campo tenga más presencia creativa

Jugadores como Jozabed o Aguza deberían tener mayor peso en la construcción del equipo y en el último tercio del campo, algo que se ha echado en falta con los dos primeros entrenadores. Trashorras podría modificar el sobreutilizado 4-3-3 y dotar de mayor versatilidad a un sector del equipo que puede y debe dar más.

Laterales profundos que lleguen a línea de fondo

El propio David Peláez aseguró que el Lugo fue reconocible en la primera parte ante el Nástic y destacó la profundidad de sus laterales. Este es otro de los objetivos del nuevo entrenador, que los laterales aporten en ataque y los delanteros ayuden en la parcela defensiva. Reforzar el colectivo.

Primera RFEF: Joan Soteras propone cambios en la competición

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y máximo responsable de la Primera RFEF, Joan Soteras, avanzó en Radio Sabadell que pretende llevar a cabo varias reformas en la competición para satisfacer algunas de las demandas de los clubes.



Sorteo de grupos



La principal propuesta es la de dividir los dos grupos a través de un sorteo y no de la manera que se ha hecho en los dos últimos años. Para Soteras, el sorteo sería "equitativo" y evitaría "la idea de si un grupo es más fuerte o más flojo". La propuesta incluye cuatro bombos: uno para descendidos, otro para ascendidos, otro para filiales y otro para el resto de equipos. Es una idea abierta y serán los propios clubes quienes tomen la decisión.



Limitar a los filiales y control económico



Soteras también propone que los filiales no puedan fichar jugadores por encima de los 23 años y que el control económico dependa de la RFEF y no de LaLiga.



El Polvorín busca técnico



La llegada de Trashorras al primer equipo del Lugo ha dejado una vacante en el banquillo del filial albivermello. El club sopesa varias opciones, entre las que escogerá el sustituto del técnico del primer equipo.