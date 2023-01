1-0. Derrota del Polvorín desde los once metros

Tuvo que recurrir a un más que discutido penalti el Arenteiro para derrotar al Polvorín, volcado en un intenso ejercicio defensivo que se quedó sin premio. Sostuvieron Brais y la falta de acierto local al bloque de Trashorras, noqueado por una pena máxima convertida por Pibe en un animado segundo periodo. La derrota en O Carballiño cortó la reacción del filial lucense —venía de sumar un empate y una victoria— y puso el cierre a una pobre primera vuelta, con un balance de 14 puntos y solo tres victorias.

🚨Gooool no Espiñedo!! ⏱73' @CD_Arenteiro 1-0 @CDLugo_FB ⚽ Abre o marcador Pibe para o Arenteiro despois dun dubidoso penalti

Sufrió de lo lindo el Polvorín para resistir la pletórica puesta en escena del líder, que ejerció un agobiante acoso en los primeros diez minutos, con tres buenas ocasiones que merecieron romper el empate. Un remate centrado de Romay, un buen centro de José Carlos cabeceado por Marcos, y una falta de Álex Fernández, pusieron a prueba la solidez del filial lucense, marcado por las bajas en defensa.

El carril derecho, en el que Torrado apenas recibió ayudas, se convirtió en una autopista para el veloz José Carlos, que acarició, superado el ecuador del periodo, el tanto tras una buena pared con Marcos. Sin capacidad de sorprender al contragolpe, el filial centró sus esfuerzos en resguardarse. Otra serie de tres aproximaciones casi seguidas —con una volea de Vitra a la salida un córner como muestra de la endeblez foránea a balón parado— dejó cerca del colapso al desbordado bando lucense.

El Polvorín, que solo computaba dos disparos lejanos de Iago Novo que no vieron puerta, se estiró cerca del descanso. Un mal bote dejó a Xabi Domínguez—señalado por su poco compromiso defensivo— sin opción de plantarse ante Diego, que atrapó, dos minutos después, un centro raso del inédito Álex Ramos. El choque alcanzó igualado el intermedio porque Brais volvió a lucir reflejos para desviar un chut de Marcos.

🚨Tivo a sentenza Romay no Espiñedo



⏱77' @CD_Arenteiro 1-0 @CDLugo_FB



⚽O xogador do Arenteiro quedou totalmente so diante da portería e, inexplicablemente, rematou fóra nun erro pouco habitual



pic.twitter.com/h5Vl7r12iW