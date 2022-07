Hernán Pérez, técnico del CD Lugo, realizó una lectura "complicada", según sus propias palabras, del encuentro tras la derrota frente a la Ponferradina. "En la primera parte ellos tuvieron mucho el balón, pero no nos generaron en exceso", comentó, "y solo nos marcan en un penalti justo", afirmó. "En la segunda parte hemos tenido ocasiones de sobra para por lo menos haber hecho un gol", comentó. "Ellos, en la que han tenido de Yuri, ha resuelto bien", dijo. "Me voy un poco disgustado porque veníamos con la intención de ganar y no hemos podido", afirmó.

Lo que le faltó al Lugo en este encuentro fue estar más atinado de cara al gol. "Tenemos que mejorar el acierto, sino es complicado", reconoció. "Si con todas las ocasiones que hemos tenido no hemos conseguido marcar gol es muy difícil generar muchísimo más", argumentó el asturiano.

En el debe, el técnico del CD Lugo puso también algunas ocasiones permitidas por su equipo. "En la segunda parte ellos han tenido dos situaciones de gol, una la han convertido; tenemos que tener acierto arriba, pero también ser más seguros atrás", explicó.

Un momento del partido. JM ÁLVEZ

"Estoy muy contento con los nuevos fichajes; estamos teniendo paciencia, tenemos que ir poco a poco, pero se están acoplando muy bien", dijo Hernán Pérez sobre los nuevos, y también tuvo palabras de elogio sobre los chavales del segundo equipo. "En la segunda parte jugamos prácticamente con el equipo del filial liderados por Manu Barreiro e hicimos una gran segunda parte", dijo. "Esta es la línea a seguir", afirmó. Sobre Neyder Lozano afirmó que "estamos muy contentos con él, por como está trabajando, cómo se está integrando, su liderazgo y en cuanto a lo deportivo no tenemos ninguna duda con él".

Sobre los tres o cuatro fichajes que faltan para completar la plantilla, Hernán Pérez aseguró que "nuestro mercado es largo, sabemos que tenemos que esperar porque no tenemos el músculo económico de otros equipos". Sobre las posiciones comentó que "buscamos algo para la parte de atrás, algo para la parte de arriba y después algo que nos mejore mucho; estamos abiertos a cualquier posibilidad".