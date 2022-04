Un derbi para tomar impulso

El Lugo se marca nuevos retos. Con la permanencia asegurada salvo hecatombe, el cuadro que dirige Rubén Albés inicia este domingo (14.00 horas) la búsqueda del séptimo puesto, tal y como indicó el preparador vigués, que quiere ser el primero de los mortales en la categoría de plata del fútbol español. Ese nuevo objetivo comienza en El Toralín, en un Derbi dos Ancares en el que la Ponferradina busca retornar a unos puestos de play off de ascenso perdidos por su mal momento.

El conjunto berciano recibirá al Lugo instalado en una racha de siete partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas. Desde que tomara El Molinón, donde ganó al Spórting por 2-3 en la vigésimoctava jornada, la Ponferradina solo ha sumado 4 de 21 puntos gracias a cuatro empates.

Por contra, el Lugo llega con el espaldarazo de su triunfo en casa ante el Cartagena (1-0), que le asegura casi la salvación y su presencia, un año más, en la Liga de Segunda División. Sin nada que perder, los jugadores que dirige Rubén Albés buscarán su segundo triunfo consecutivo para tomar impulso en una clasificación favorable y en la que todavía puede crecer más.

VUELVE JUANPE. El centrocampista andaluz Juanpe Jiménez regresa a una convocatoria del Lugo tras cumplir ante el Cartagena su sanción de un partido. El futbolista se jugará un puesto en el once titular con Clavería y Señé, aunque los dos parten con ventaja por su gran rendimiento en el último duelo del conjunto rojiblanco en la Liga.

Por detrás de la medular el Lugo podría no cambiar demasiado. Óscar Whalley estará bajo palos, mientras que Ricard Sánchez será fijo en el carril diestro. El centro de la defensa, con la baja prolongada de Juan Antonio Ros, estará formada por Alberto Rodríguez y Diego Alende, con alguna remota opción para un Pol García que todavía no ha debutado de inicio. El puesto de tercer central en fase defensiva podría ser para Xavi Torres, una vez despejada la duda de si habría superado las molestias físicas que lo obligaron a pedir el cambio ante el Cartagena. En el carril izquierdo Lebedenko y Canella buscarán un sitio en el once titular de Rubén Albés.

La parte de arriba tendrá más opciones para el técnico vigués. Cuéllar y Chris Ramos podrían repetir titularidad en los extremos, aunque los buenos minutos de Iriome y Sebas Moyano en el último duelo liguero les podrían dar opciones de partir de inicio en El Toralín.

Arriba, Carrillo, habitual en los duelos fuera de casa, o Manu Barreiro serán los encargados de rematar lo que generen sus compañeros en ataque para cimentar las opciones de triunfo.

DUDAS PARA BOLO. Para el duelo de El Toralín el técnico de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, recupera, tras la sanción que le impidió estar en Almería (3-0), al central rumano Alexandru Pascanu. El que no podrá ser alineado por el vasco es el defensa José Manuel Arias Copete por lesión. Serán duda dos futbolistas blanquiazules: Sergi Enrich y Ríos Reina. Los dos jugadores estuvieron entre algodones toda la semana y podrían formar parte de la convocatoria aunque no del once inicial que salte al estadio berciano. Otro de los futbolistas que no estaban en su mejor estado físico, el punta brasileño Yuri da Souza, sí estará a disposición de Bolo y podría formar al lado de Espiau en la parte de arriba.

Los datos

Primera vuelta | La Ponferradina fue el último club en ganar en el Ángel Carro y lo hizo en la jornada 15

El conjunto que dirige Jon Pérez Bolo fue el último de los equipos de Segunda División en tomar el Ángel Carro. Lo hizo por 1-2 en la primera vuelta, en la jornada 15, gracias a un tanto del delantero Sergi Enrich en el minuto 94. Desde aquel encuentro el Lugo enlaza nueve partidos sin perder en casa.

El entrenador rival | Jon Pérez Bolo

"Rubén Albés está haciendo un grandísimo trabajo, ha impregnado de carácter y buen juego al equipo".

"En las últimas semanas no hemos tenido fortuna y hemos perdido a varios jugadores importantes" .

1 partido ganado

El Lugo tratará de vencer en El Toralín su segundo partido a domicilio en lo que va de temporada. El equipo lucense solo ha logrado sumar los tres puntos de una tacada lejos del Ángel Carro en una ocasión, el 14 de noviembre en Lezama ante el Amorebieta, al ganar por 1-3. Además, sumó once empates y encajó seis derrotas.

El colegiado | Buen balance para el Lugo con el árbitro Rafael Sánchez López en Segunda División

El colegiado Rafael Sánchez López, natural de Bullas (Murcia), pitará el duelo de hoy. El trencilla de 31 años arbitró dos veces al Lugo, en Las Gaunas ante el Logroñés la pasada campaña (2-3) y en El Plantío ante el Burgos (1-1) en esta. A la Ponferradina la dirigió en cinco ocasiones con un balance de 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria.