Juan Fernández: "El derbi lo tengo marcado con una X en el calendario desde hace ya tiempo"

Juan Francisco Fernández siempre ha sido un jugador prematuro en el baloncesto, tanto en sus clubes como en la selección albiceleste. Ser cupo de formación, su juventud y polivalencia hacen que sea una joya en la ACB. En su primera temporada como celeste, el argentino disputó en la Liga una media de 19.10 minutos por encuentro, con unos promedios nada desdeñables (8,1 puntos, 4,4 rebotes, 0,7 tapones y 8,9 créditos de valoración). Es, pues, más que un jugador promesa; es una promesa cumplida.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el Club Unión de Santa Fe, en su Argentina natal?

Cuando empecé allí era casi un niño, un adolescente (arribó con 13 años) y guardo muy buenos recuerdos. Conocí gente muy buena con la que todavía sigo en contacto. Fue una experiencia muy linda; ahora que vuelvo la vista atrás la recuerdo con mucho cariño.

¿Es cierto que en Santa Fe también se vive el baloncesto de forma muy apasionada?

Sí, sí, se vive, pero obviamente es Argentina y lo que predomina es el fútbol. Pero hay un grupo de gente muy linda que les gusta el básket y que están siempre trabajando para poder mejorarlo.

Empezó usted muy joven en las selecciones de formación de Argentina, con 15 años. ¿Cómo recuerda ese paso?

Fue un proceso muy lindo, la verdad. Hay algunos compañeros hoy, que estuve con ellos en las formativas, con los que comparto la selección mayor y les guardo mucho cariño a esa etapa. Pude disputar algunos mundiales (Mundial U-17 de 2018 en Santa Fe, con 15 años, donde promedió 8,7 puntos y 7,4 rebotes; y el Mundial U-19 de 2019 en Creta, cuando firmó 7,4 puntos y 4 rebotes de media por encuentro) fueron unas experiencias inolvidables.

Estamos en un punto bueno. Tenemos que seguir con la cabeza abajo y trabajando porque nuestro objetivo no está conseguido

Ya que habla de la selección absoluta... ¿qué supuso llegar hasta allí?

Una satisfacción muy grande. Es algo con lo que todo jugador sueña y ahora que debuté (su primer partido fue el Argentina-Canadá, que se jugó el 24 de febrero de 2023, y firmó 9 puntos, 1 rebote y 1 asistencia) me gustaría seguir ayudando a la selección dentro que lo que pueda y poder superar este bache en el que estamos ahora.

Llegó al Fuenlabrada con 15 años, donde empezó a jugar en la Liga EBA. ¿Por qué decidió en aquel momento venir a España?

Cuando estaba jugando en Unión yo sentía que para dar el siguiente salto en mi carrera tenía que ponerme a mí mismo en una situación en la que no estuviese cómodo. Sabía que España era de los mejores lugares del mundo para jugar al básket en etapas de formativas y tenía muchas ganas de competir y de probarme a mí mismo. Me llamó el Fuenlabrada y me pareció bien. Pienso que tomé la decisión correcta.

¿Qué supuso el posterior salto a la ACB?

Fue también una satisfacción enorme. Significó un premio al esfuerzo, al trabajo que viene haciendo en el club durante todos esos años. Lastimosamente no pudimos mantener la categoría ese año (Juan Fernández jugó en la Liga Endesa 13 partidos en la campaña 2021-22 y 27 en la 2022-23, en la que el conjunto madrileño descenció a la LEB Oro), pero me llevo buenos recuerdos de la gente de allí.

Y entonces se decantó por el Breogán. ¿Qué determinó que se decidiese por este destino?

Yo había jugado en Lugo un par de veces. De hecho, aquí metí mi primera canasta (sonríe) y sabía que la gente aquí vivía el baloncesto con mucha pasión. El entrenador me llamó, me dio la confianza y consideré que era una buena opción para mí, tanto a nivel personal como profesional y me decanté por venir acá.

¿Cómo valora hasta ahora la temporada del Breogán? ¿Considera que el equipo debería de llevar a estas alturas alguna victoria más?

Sí, alguna se nos escapo, sobre todo al principio del curso perdimos algunas partidos en el final por no saber cerrarlos. Esta campaña ha sido complicada por el tema de lesiones, jugadores con problemas... Ha sido una montaña rusa esta temporada, pero yo creo que ahora estamos bien; estamos muy serios y tenemos el objetivo muy claro.

¿Cómo valora pues la situación del equipo en la actualidad?

Creo que estamos en un punto bueno, contentos aunque obviamente venimos de ganarle al Barcelona. Pero eso ya pasó y tenemos que seguir con la cabeza abajo y trabajando porque el objetivo todavía no está conseguido. Hay que continuar estando serios y el siguiente partido contra el Obradoiro tiene que ser inclusive mejor que ante el Barça.

La semana pasada se reunió la plantilla para hacer una especie de ‘reset’. ¿Les vino bien?

Sí, bueno... pusimos las cosas claras. No hubo ningún altercado porque nos llevamos todos muy bien, la verdad, pero allí dejamos claro cuál el objetivo común y que todos debíamos ir juntos para el mismo lado. Y considero que eso es muy importante en la situación en la que estamos.

¿Haber ganado en el Palau Balugrana, aparte del valor intrínseco que supone la victoria, subió la autoestima del grupo?

Sí, claro que sí, cualquier triunfo viene bien. Pero repito que eso ya pasó: estuvo lindo, pero ahora ya es otra semana y el sábado tenemos otro partido que es muy importante.

En Barcelona actuó como pívot, como lo hace habitualmente con la selección argentina. ¿Dónde se siente más a gusto, jugando de ‘cinco’ o de ‘cuatro’?

A mí me da igual. Donde más me la pasen, había dicho una vez en una entrevista (se ríe) y eso se aplica. Yo donde pueda ayudar al equipo lo voy a hacer y voy a intentar dejar el máximo para poder ganar.

¿Qué le pide Veljko Mrsic?

Energía, mucha energía, defensa, rebote... y que esté concentrado. En Barcelona, por ejemplo, tuve una pérdida en la que me ofusqué, estaba medio enojado, la perdí y me dijo que hay que mantener siempre la concentración, estar al 100% y cometer los mínimos errores posibles.

A nuestros hinchas les digo que sigan empujando al equipo, que estamos juntos y tenemos que apuntar al mismo lado

El encuentro de ida ante el Obradoiro fue igualado, ¿Aguarda el sábado un choque parecido?

Sí, yo creo que sí. Ellos están en una situación complicada . Además, a todo esto hay que sumarle que es un derbi, que se vive con mucha pasión y los dos equipos estamos necesitamos la victoria, por eso ambos vamos a ir a jugar al máximo y a dejarlo todo en la cancha.

¿Puede ser importante el factor cancha?

Siendo sincero, cuando juego yo no escucho nada. Me pueden decir lo que quieran, pero yo estoy concentrado y no me afecta. Como grupo estamos muy unidos. En Barcelona tuvimos un buen ambiente en contra y ahí se formó un poco el carácter del equipo, en los últimos minutos sobre todo, y de eso podemos aprender y usarlo a nuestro favor en los próximos compromisos.

¿Tiene ganas de enfrentarse de nuevo a Marek Blazevic, con quien saltaron chispas en el encuentro disputado en Lugo ?

Es el partido que tengo marcado en el calendario con una X desde hace tiempo y sí, hay muchas ganar de jugar el derbi (sonríe).

Ya que hizo referencia al ambiente, ¿qué le parece el que se vive en el Pazo?

Se vive con mucha pasión. Me recuerda el de los equipos de Argentina, sobre todo de fútbol , que lo viven así. Tengo que decirle a nuestros aficionados que sigan empujando al equipo, que estamos todos juntos en esto y todos tenemos que apuntar para el mismo lado.

¿Con quién siente más feeling en la plantilla?

Con los chicos que hablan español, por una cuestión de idioma, porque me han ayudado mucho a que mi adaptación haya sido muy fácil. Aunque en la actualidad tengo que decir que estamos todo en un mismo punto.

¿Qué es lo mejor y lo peor de Lugo?

Lo peor, el clima, y lo mejor es que hay mucho verde, tío. Cuando hace buen clima Lugo es una ciudad pequeña pero linda y donde además se come muy bien. Tiene algunos aires con Santa Fe, me la recuerda en algunos momentos. Cuando vivía en Fuenlabrada no había tanto verde, tantos árboles... el río. Es el paisaje lo que más me gusta.