El Polvorín y el Rácing Vilalbés se miden este domingo, a partir de las 16.30 horas, en un nuevo partido de Liga de Tercera División solo diez días después de que se midieran en A Magdalena, donde los de la Terra Chá ganaron por 5-1. Un encuentro que puede servir de venganza para los locales o para seguir con la buena dinámica de los visitante y que se disputará en A Cheda.

"Nosotros tenemos que corregir los errores que cometimos en el partido de allí. No estuvimos bien con balón y tenemos que ser protagonistas", dice Álex Ortiz, el técnico del equipo filial del Lugo. "Tenemos que parar a sus jugadores claves en ataque, como Cuadrado, Santi o Pedrosa, si juegan", dice, que recuerda que el primer gol del Vilalbés en el partido de hace diez días "llegó tras una pérdida de balón en una salida".

Álex Ortiz considera que la derrota "no viene mal, los toques de atención vienen bien para seguir trabajando" y añade que "el campo donde se juegue no influye, porque nosotros hemos hecho buen fútbol tanto dentro como fuera", y recuerda que el mejor partido que hicieron "fue contra el Fabril en A Coruña".

El Rácing Vilalbés afronta el derbi con el objetivo de mantener la dinámica positiva -sumó 13 puntos en los últimos cinco partidos jugados- que le ha llevado a situarse en los puestos altos de la tabla. "É resultado do momento de xogo individual e colectivo que hai no equipo. Estamos no mellor momento da tempada", indicó el entrenador rojiverde, Simón Lamas. El técnico considera que el hecho de seguir imbatidos en casa les hace pensar que "se somos capaces de manter esa regularidade na Magdalena e mellorar un pouco fóra, podemos estar pelexando polos postos altos".

" plan de partido vai ser parecido, pero si que varía a contextualización. O Polvorín viña de xogar tres días antes e acusou a acumulación de partidos; tiña dous xogadores que ían co primeiro equipo xogar a Copa do Rei e o enfrontamento era no noso campo, e agora é nun artificial", explicó Simón, al tiempo que destacó el regreso de Escobar en ataque, "co que gañarán un pouco de profundidade, desmarque de rotura e gol".

Aún así, espera un Polvorín que tratará de "levar a iniciativa", mientras que el Vilalbés buscará "conceder poucas ocasións e aproveitar as transicións". "Nós temos esa ventaxa de puntos e o feito de estar no segundo posto, que nos pode dar certa tranquilidade no sentido de que os que teñen que ter présa ou necesidade dos puntos son eles", sentenció el técnico.

Posible once inicial del Polvorín: Ángel, Expósito, Nico, Quindimil, Torrado, Manu, Marcos, Iago, Antón, Morais y Christian.

Posible once inicial del Vilalbés: Rumbo, López, Vérez, Muiña, Buyo, Javi Sandá, Make, José Varela, Ángel, Dani Pedrosa y Fernando Cuadrado.

Tres ausencias en el encuentro

Ambos equipos, tanto el Polvorín como el Rácing Vilalbés, cuentan con algunas bajas de cara a este encuentro. El técnico local, Álex Ortiz, no podrá contar con Martín, que fue expulsado con tarjeta roja en el partido disputado hace diez días en el campo de A Magdalena, en Vilalba, y que no estará en el once inicial ni en el banquillo del equipo filial del Lugo. En el equipo de A Terra Chá son baja Santi y Javi Varela, ambos por lesión. Se trata de dos jugadores importantes en los esquemas de Simón Lamas, técnico visitante, que no podrá contar con ellos.

Adaptación

Una de las claves del partido será ver cómo se adapta el conjunto visitante al campo de hierba artificial donde se disputará el partido, aunque los equipos de Tercera ya están acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos de juego.

Muy motivados

El técnico del Rácing Vilalbés, Simón Lamas, reconoce que sus jugadores están muy motivados para sacar algo positivo de A Cheda, un campo en el que "sempre que fomos sufrimos", dice el técnico. Y es que los dos últimos partidos del Vilalbés allí se saldaron con derrota.