El Ángel Carro más desolado durante noventa minutos. El estadio del Miño vivirá este viernes (19.00 horas) con tristeza un partido que siempre había sido una fiesta. Sin público, el Derbi dos Ancares estará huérfano del colorido que dan dos aficiones hermanadas que siempre han vivido juntas en las gradas cuando Lugo y Ponferradina coincidieron sobre el verde en Segunda y Segunda B.

"Para min o derbi ante a Ponferradina é o derbi mais bonito. Son dous equipos moi parecidos, cunha masa social moi semellante, e unha estructura parella. Sempre prima esa boa relación entre afeccións, hai un sentimento de irmandade ben grande. Cada vez que imos a Ponferrada nos sentimos como na casa e eles o mesmo. Eu recordo o ano pasado de moita xente de Ponferrada no bar da Federación de Peñas todos xuntos, cantando...", valora Román Sánchez Besteiro, presidente de la Federación de Peñas del Lugo.

"Es un partido que todos esperamos por la rivalidad de los últimos años. Más aún esta temporada, en la que ambos equipos van bien en la clasificación. Va a ser un partido bonito y seguro que lo íbamos a disfrutar todos en el estadio, además de pasar un día por Lugo, pero la salud es lo primero. No queda otra que verlo por la televisión", declara Mari Carmen de la Puente, presidenta de la Federación de Peñas de la Ponferradina.

En el Ángel Carro se registraron entradas de más de 3.500 seguidores, siendo el número más bajo de aficionados en el campo lucense la pasada campaña (3.702 espectadores). La mejor cifra tuvo lugar en la 2012-2013, con 6.000 seguidores. En El Toralín el número mayor de gente fue de 8.200 en la 2012-2013, con una importante presencia de lucenses; mientras la cifra más baja -sin contar la pasada campaña, que se jugó a puerta cerrada por el covid-19- fue en la 2014-2015 con 3.837.

Este curso le tocará al Ángel Carro estar vacío por el coronavirus. "Fai anos nos parecería impensable que houbera un partido do Lugo en Ponferrada ou da Ponferradina en Lugo e non puidera ir ninguén, pero témonos que adaptar. Ogallá que ao seguinte partido poidamos acudir", valora Sánchez Besteiro.

Esa es la esperanza de los aficionados, que el coronavirus remita para que las autoridades permitan acceder de nuevo a los estadios. "Vexo mais intencións de ter público na Liga e nos clubes que no Goberno. O outro día escoitei ao ministro que ata que non houbera garantía de non contaxios non habería xente nos estadios. Por isto paréceme que este ano estará complicado que voltemos aos estadios. Prefiro ser negativo e logo levar unha boa sorpresa a pensar que imos entrar en febreiro e logo non facelo", observa Román.

"Veo complicado que se pueda meter a gente a principios de año en los estadios según están las cosas. O nos vacunamos o será complicado. Hay gente que está más asustada que otra por este tema además", afirma De la puente.

Lo que no entienden los dos dirigentes de ambas federaciones de Peñas es el horario de las 19.00 horas. "O horario non se entende moi ben, incluso pensando nas propias televisións, porque haberá xente que o queira mirar pola televisión e non poderá. As persoas que traballamos ata tarde non poderemos velo salvo que pidamos o día", dice Sánchez Besteiro.

"Los horarios no acompañan. El año pasado lo pusieron un miércoles y este un viernes. Era salir de trabajar e irse para Lugo. Es un viaje cómodo y rápido, pero el problema es no poder pasar el día en Lugo", cree Mari Carmen.