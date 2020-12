El 'Derbi dos Ancares' para dar un impulso en la Liga

Un derbi sin público, pero derbi a fin de cuentas. Un partido de rivalidad entre dos clubes semejantes separados por las montañas de Os Ancares, que han comenzado bien la temporada y que buscarán tres puntos que ayuden a salvar la categoría y cumplir su principal objetivo. El Lugo y la Ponferradina reeditarán este viernes (19.00 horas) en el Ángel Carro un nuevo duelo al que le faltará lo más importante en duelos de este tipo: los aficionados.

Echarán de menos los veintidós futbolistas el apoyo de los suyos en los asientos del estadio del Miño. Porque siempre han estado ahí lucenses y bercianos, tanto en la ciudad amurallada como en El Toralín, con sus colores en la piel y los cánticos en el aire.

La pandemia del covid impedirá que el Ángel Carro luzca sus galas para animar a un equipo que quiere romper su racha de cuatro empates seguidos y cinco partidos sin ganar.

A pesar de no disfrutar de un marcador a favor desde hace un mes, el Lugo se mantiene en una posición cómoda en la tabla. Cuentan los rojiblancos con ocho puntos de colchón sobre la zona de descenso, una distancia que esperan aumentar esta jornada y volver a dar un buen tirón, como en los albores de la "era Nafti", donde a la imagen de solidez que aún se conserva se unían los triunfos cimentados sobre una mezcla de pegada y épica.

Conservar la capacidad de no encajar —llevan seis porterías a cero los pupilos de Nafti desde la llegada del francotunecino al banquillo lucense— es la base sobre la que se moverá el Lugo. Así lo afirma el técnico nacido en Toulouse. Así lo han llevado a cabo desde la salida de Juanfran.

La Ponferradina ha sumado 12 de los últimos 18 puntos que ha disputado en Segunda

La mejora ofensiva será el siguiente elemento a tener en cuenta para superar a la Ponferradina. Sin el caudal de ocasiones de otras jornadas, el Lugo intentará que sus transiciones sean habituales en terreno rival. Ahí radicará buena parte de las opciones de imponerse a los jugadores dirigidos por Jon Pérez Bolo.

No será sencillo superar a un equipo en racha. Los de O Bierzo llevan instalados en un buen momento desde hace seis partidos, los mismos en los que están invictos y en los que han logrado 12 de 18 puntos posibles. Esta suma de puntos ha permitido a la Ponferradina situarse al borde de la zona de play off. Los de Bolo están igualados, con 27 puntos, con el sexto, el Rayo Vallecano, y el séptimo, el Girona.

EL HACEN, TOCADO. Para tratar de superar a la Ponferradina, Nafti tendrá varias ausencias. A las conocidas de Juanpe y Carrillo por sanción se unen las de Canella, el "Puma" Rodríguez, Pedro López y Borja Domínguez por lesión. Por contra, recupera a Manu Barreiro, Pita e Iriome. Las dudas sobre el estado físico de varios futbolistas planeará también sobre el Lugo.

Entre ellos está Moctar El Hacen, al que se le inflamó una rodilla tras el entrenamiento de este jueves. El médico del Lugo sacó líquido de la articulación y esperará hasta última hora para saber si está disponible.

Como el africano están entre algodones Carlos Pita, con una lesión muscular; Campabadal, por un golpe en el pie; Djaló, con un esguince de tobillo y Gerard Valentín con molestias en los isquios.

De este modo, tanto el lateral derecho catalán como el central de origen guineano podrían no ser de la partida si sus problemas persisten. Esta situación podría abrir la puerta a Alende para volver a partir de inicio en la zaga junto a los seguros Venancio y Luis Ruiz. El compostelano lo hará como lateral si no juega Campabadal o de central si es Djaló el que no está óptimo para jugar.

En la medular, las dudas con Pita y El Hacen y la baja de Juanpe dan más opciones a Seoane y Xavi Torres de ejercer como mediocentros. Gerard Valentín o Iriome en la derecha, Hugo Rama en la izquierda, Cristian Herrera como media punta y Manu Barreiro como el encargado de luchar contra los centrales, descargar el juego y rematar en el área como delantero.