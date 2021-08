Una deportista que abre fronteras

Uxía Pereira completó los días 21, 22 y 23 de este mes su primer decatlón, quedando además de cuarta clasificada y siendo la única participante no estadounidense. Una prueba en principio realizada solo en categoría masculina, de gran exigencia, cuya barrera se está rompiendo gracias a citas como el Women"s Decathlon, donde la lucense hizo un gran papel, dando a su vez un gran paso en su aventura en los Estados Unidos, donde compite con la The University of Texas Rio Grande Valley.

La atleta lucense, de 19 años, empezó su carrera en la ciudad amurallada cuando era una niña, en la Escola Atlética Lucense, compitiendo en multiples pruebas y destacando, sobre todo, en las carreras de vallas, tanto en la de 60 metros como en la de 100 metros.

Debido a sus buenos resultados, Uxía se fue a estudiar y a seguir con su carrera deportiva a Estados Unidos, hecho que cambió su especialidad atlética. Al otro lado del charco, y tras un año de altibajos, la lucense se dio un alto en las vallas, y empezó a centrarse en las pruebas combinadas, que además de mejorar su rendimiento, también permitieron que hiciera historia participando en el Women"s Decathlon, evento pionero en la modalidad.

LA PRUEBA. Centrándose en la prueba, Uxía explica que "lo que queremos hacer es hacerlo más familiar debido a que ahora mismo es una prueba para hombres. Es una prueba dura, considerada demasiado exigente para mujeres, de hecho en las olimpiadas para mujeres hay el heptatlón y para hombres el decatlón. Pero, como puedo asegurar, se puede hacer, no es tan dura, y además es una experiencia única que forma mucho grupo", apunta.

Además, este Women"s Decathlon cuenta como prueba nacional, a pesar de hacerse aparte, en otro evento distinto a los campeonatos nacionales, debido a que no es nada común.

Sobre el acceso a la prueba, la atleta explica: "Envías las marcas que tienes, ya que había algunas pruebas que no había realizado y en las que no tenía registros, y después valoran esas marcas para acceder o no a la prueba".

Explica también que "fue mi primer decatlón, pero yo estoy entrenando para hacer heptatlóns, que son siete pruebas".

En cuanto al decatlón femenino, que no se practica en España, Uxía explica que "en Estados Unidos se llevan haciendo los nacionales desde hace tres o cuatro años, con muchas mujeres luchando por la implantación de la misma. El año que viene se está intentado hacer un campeonato norteaméricano y otro internacional, de hecho ya se han realizado en países europeos como Francia".

Sobre que el decatlón llegue a España, Uxía dice que "me encantaría traerlo a España", ya que es una disciplina muy bonita y muy competida.

DIFERENCIAS. Uxía Pedreira también habla de las diferencias que hay en el atletismo y en el deporte en general en Estados Unidos con respecto a España. Habla de que allí "el deporte es más importante, por así decirlo. Le dan más valor, y mueve dinero debido al apoyo que reciben las universidades y a todas las becas que ofrecen. En Estados Unidos ser deportista es como un trabajo, ya a nivel universitario". indica.

En el país de las barras y las estrellas, Uxía dio el paso definitivo para hacer pruebas combinadas. La joven atleta lo cuenta así: "Tuve un primer año bastanto malo aquí y me estaba viniendo abajo. Aquí a la salud mental le dan muchísima importancia, y hablándolo con mi entrenador, me animó a probar con combinadas para distraerme un poquito de las vallas, y se me acabó dando bastante bien, y aquí me quedé, con el heptatlón, y ahora también con el decatlón, en el que quiero tener continuidad".

COMPETICIÓN UNIVERSITARIA. Entrando en el tema de cómo es el sistema de competición universitaria, en el que compite ella, cuenta que en Estados Unidos cambia "en el sentido de que viajamos mucho, conocemos muchos lugares nuevos, y aquí compiten a un nivel mucho más alto, hay gente de todos los países, vienen los mejores de países como Alemania o Francia, entre muchos otros, y hay muy buen nivel de competición".

Otro de los puntos diferenciales son las facilidades materiales y arquitectónicas. Uxía habla por ejemplo de que "hay instalaciones muy grandes, hay fans y es todo mucho mas grande".

PRESENCIA EN GALICIA. A pesar de estar haciendo carrera deportiva en Texas, Uxía sigue perteneciendo también a la Escola Atlética Lucense, con la que entrena y compite en verano, a pesar de que este último no vino por culpa de la pandemia. Javier Piñeiro, su entrenador aquí, habla de "su evolución y de competitividad" como puntos fuertes de la atleta.

