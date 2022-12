Delicatessen para acabar el año

El rival no es el Real Madrid ni el Barça pero el encuentro de esta tarde (19.00 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo tiene visos de convertirse en uno de los mejores espectáculos de la temporada. Por una parte el Río Breogán, que después de su valioso triunfo en Sevilla intentará superar su gran asignatura pendiente esta temporada, derrotar a un grande.

Por otra, enfrente estará un Baskonia superlativo, un equipo que ha ganado sus últimos nueve partidos entre Euroliga y Liga Endesa, lo que le permite coliderar la competición europea y mantenerse al acecho del Real Madrid en la española. Pero, además, esos resultados del equipo que dirige Joan Peñarroya están respaldados por un magnífico juego. El Baskonia está realizando un baloncesto espectacular, con mucho ritmo y unos muy altos niveles de acierto.

El escenario no parece el más propicio para que los jugadores de Veljko Mrsic rompan su racha ante

los equipos de play off. Desde luego será necesario, como ocurre siempre que hay un enfrentamiento entre dos plantillas con tanto desnivel, que los locales estén muy acertados y que los vascos estén, por ejemplo, más centrados en el partido de Euroliga que el jueves disputarán ante el Real Madrid. Será clave no solo que la defensa local, ante un rival con una gran capacidad de anotación, no esté a su mejor nivel si no, y sobre todo, que el ritmo de juego no lo marque el conjunto rival.

A priori, los dos técnicos podrán disponer de todos sus jugadores. Hollatz, aunque debilitado por el virus que le afectó la semana pasada ya se entrenó con sus compañeros, y Markus Howard parece recuperado de sus problemas lumbares y viajó a Lugo.

El Baskonia llega a Lugo pletórico. En la Liga Endesa venció en sus últimos cuatro duelos, los que disputó ante Fuenlabrada (102-88), Gran Canaria (68-96), Murcia (102-73) y Girona (95-68), como se puede ver por los guarismos, triunfos contundentes. En la Euroliga, los resultados también son llamativos. Han ganado sus últimos cinco partidos, dos de ellos en las complicadas visitas al actual bicampeón de la Euroliga, el Anadolu Efes (78-83) y al Fenerbahce (70-76) y el resto en su cancha y con diferencias significativas, como los 25 puntos por los que derrotó al Bayern (78-53), los 16 al Olimpia Milan (78-62) y los once al Virtus (90-79).

Centrándose exclusivamente en lo que es la Liga Endesa, los hombres que dirige Joan Peñarroya han ganado ocho de sus últimos