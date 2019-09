El delantero murciano José Ángel Carrillo, que se encuentra sin equipo tras haberse desvinculado del Hapoel Beer Sheva de Israel, se está entrenando con el CD Lugo, que contempla la posibilidad de incorporarle al disponer de fichas libres.

El entrenador del equipo gallego, Eloy Jiménez, se ha referido en rueda de prensa a la situación de Carrillo, que tiene 25 años y en España ha las camisetas de Murcia, Sevilla Atlético, Cádiz y Córdoba. "Está en el paro, entra dentro del perfil de lo que necesitamos y estamos viéndolo para comprobar su nivel físico y si nos pueda encajar", relató el técnico.

Jiménez admitió que "la semana que viene" puede ser decisiva para el delantero, que completaría la nómina de atacantes del plantel rojiblanco.

"No lo veo con malos ojos (la posibilidad de ficharle). Ahora falta que la dirección deportiva lo crea oportuno, que entre dentro de las posibilidades económicas del club y el techo salarial nos dé para ficharlo. Yo como entrenador sí lo veo", insistió.

De Carrillo destacó que es "potente", bueno en "el juego aéreo, con movilidad y juego de espaldas", y dijo que su fichaje implicaría más "competencia arriba".

Por otra parte, Jiménez ha afirmado que el equipo tiene que mejorar sus resultados en el Anxo Carro, donde disputará dos de los tres partidos que tiene en menos de una semana, el primero, este domingo ante el Tenerife, porque por ahí es por donde pasa su "objetivo", el de la permanencia.

"Tenemos que hacernos fuertes en casa, que es donde tenemos que conseguir el objetivo porque fuera somos muy fiables, muy competitivos", comentó el preparador del conjunto gallego, que como local lleva una victoria, dos empates y una derrota.

El técnico advirtió de que el Lugo debe estar atento a las transiciones de los tinerfeños y el balón parado y cuidar "los pequeños detalles".

"El Tenerife es un equipo bastante definido, quiere ser dominador de balón como nosotros y creo que va a ser un partido abierto, de poder a poder, en el que los dos vamos a querer imponer nuestra capacidad asociativa y tenemos que estar muy atentos a su juego por fuera, a las transiciones", declaró.

Jaume Grau es duda

El preparador rojiblanco explicó que el centrocampista Jaume Grau es duda por unas pequeñas molestias en el aductor y Tete Morente no entrará en sus planes por una lesión de rodilla de la que podría recibir el alta la semana que viene, ya que, por ahora, no ha completado ningún entrenamiento con el grupo.



Además, el Lugo presenta las bajas de Hugo Rama y de Antonio Campillo, quien ha sufrido una recaída de la lesión de rodilla que le llevó a someterse a una artroscopia hace unos meses.



"Lo de Campillo es una pena, a ver si se da con la tecla y se puede recuperar porque me alegraría por el chico, porque una grandísima persona que está sufriendo y un grandísimo futbolista. El club, cuerpo técnico y compañeros lo apoyan. Recuperarle sería el mejor fichaje que podríamos hacer", sostuvo el entrenador manchego.