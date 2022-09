El delantero, ¿en casa?

El Lugo mantiene la búsqueda que llevó a cabo todo el verano: la de un delantero que compita por el puesto de ‘nueve’ con Manu Barreiro. No llegó el último día de mercado para limitar su adquisición a los futbolistas en paro que rescindieran su contrato antes del 2 de septiembre. Mientras ese punta no llega, si lo hace, el técnico rojiblanco, Hernán Pérez Cuesta, encontró una solución que puede ser definitiva si no hay fichaje: Chris Ramos.

El extremo gaditano ejerció en la vanguardia ofensiva en la segunda parte del duelo del pasado domingo en La Romareda para guiar al Lugo a una victoria merecida ante el Zaragoza. Ramos fue decisivo con dos goles, el segundo en el minuto 98 y el que le dio el triunfo a los del Ángel Carro.

Pero no solo mostró su acierto de cara a puerta formando en punta, sino que ofreció otras ventajas para el ataque de Hernán Pérez. Como Manu Barreiro, su corpulencia, altura y capacidad de salto le permiten ser un delantero decisivo en el juego aéreo —como se observó en el 1-1, cuando le ganó en el salto a Francés, central del conjunto maño—, lo que le permite ser un arma ofensiva tanto para rematar los centros laterales como en el juego directo.

Fuerte en lo físico, Chris Ramos puede aguantar el balón para realizar descargas hacia los costados, además de fajarse con los defensas rivales y dejar el esférico de cara a la segunda línea.

Pero también demostró que puede ser un punta móvil y hábil para identificar espacios libres en los que entrar. Su potencia y velocidad le hace ganar en carrera a los zagueros rivales —como en el segundo tanto de La Romareda— para llegar a zonas de remate.

Ramos tiene experiencia en ese puesto, ya que formó en punta en el Badajoz con Nafti y de forma puntual en el Real Valladolid.

En caso de que Ramos forme en punta, el Lugo podría ampliar su búsqueda en el mercado de agentes libres a un extremo izquierdo, con lo que la nómina sería más amplia y podría ajustarse al estándar de calidad deseado.